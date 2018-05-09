«Мелкая месть», большие деньги, опасные последствия: к чему может привести выход США из ядерной сделки с Ираном

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил о выходе из ядерной сделки с Ираном. По мнению американского лидера, заключённое в 2015 году соглашение по ядерной программе исламской республики не соответствует интересам его страны. Как отмечают эксперты, выход США из Совместного всеобъемлющего плана действий может обернуться крупными проблемами для европейских союзников Вашингтона, ведь они заинтересованы в иранском рынке. Однако при этом эскалации конфликта между Тегераном и Белым домом аналитики не прогнозируют. Какими могут быть последствия решения американского лидера, выяснял RT.

В одностороннем порядке

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил о выходе из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) 2015 года — многостороннего соглашения по ядерной программе Ирана, целью которого было сворачивание ядерных разработок в исламской республике в обмен на снятие с неё санкций. По мнению американского лидера, договор не удовлетворяет интересам его страны.

«Сегодня я объявляю о том, что Соединённые Штаты выйдут из иранской ядерной сделки... Мы введём экономические санкции самого высокого уровня. Любая страна, которая помогает Ирану в его стремлении получить ядерное оружие, также может попасть под мощные санкции со стороны США», — заявил Трамп.

Президент США должен был подписать документ о продлении режима снятия «атомных» санкций с Тегерана до 12 мая 2018 года. Теперь же, когда он отказался это сделать, США фактически вышли из СВПД. Но поскольку документ также подписали Россия, Китай, Великобритания, Франция, Германия и сам Иран, односторонний выход Вашингтона вовсе не означает, что договор прекратит своё действие. Речь идёт лишь о возвращении ограничительных мер со стороны США, но не международного сообщества.

Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини уже заявила, что Европа продолжит выполнять условия сделки с Ираном.

Постпред РФ при ЕС Владимир Чижов также заявил, что международные действия по сохранению СВПД будут продолжены и после решения Трампа.

«Можете не сомневаться, усилия по сохранению того, что называется Совместным всеобъемлющим планом действий по Ирану, будут продолжены», — подчеркнул Чижов.

Ранее американские СМИ сообщали о планах Трампа по выходу из СВПД, а сам глава Белого дома неоднократно называл сделку худшей в истории. Издание The New York Times со ссылкой на европейских дипломатов 8 мая сообщило, что Трамп намерен ввести и новые санкции против исламской республики. За последнее время несколько европейских лидеров, в частности президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Ангела Меркель и министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон, побывали в Вашингтоне. Все они говорили о необходимости сохранения ядерной сделки с Ираном.

В апреле глава комитета сената США по международным делам Роберт Коркер заявлял, что президент выйдет из соглашения с Ираном, если не сумеет договориться со своими западноевропейскими партнёрами. По словам Коркера, Соединённые Штаты требовали от Лондона, Парижа и Берлина согласиться внести в документ существенные изменения. Например, Вашингтон настаивал на том, чтобы ввести ограничения на развитие ракетных вооружений, усилить меры контроля над Ираном со стороны МАГАТЭ и сделать все положения обновлённого договора бессрочными, чтобы не дать Тегерану возможности в будущем вернуться к ядерной программе.

«Работало в интересах всех»

«Однозначно, в выходе США нет ничего хорошего, — заявил в интервью RT директор Фонда изучения США имени Рузвельта в МГУ им. М.В. Ломоносова Юрий Рогулёв. — С одной стороны, это, конечно, многосторонняя сделка и США представляют лишь одну из сторон. Но, выходя из этого соглашения, Соединённые Штаты тем самым фактически предлагают другим участникам поступить так же. По крайней мере, для самого Ирана это будет поводом отказаться от выполнения её условий».

Атомная электростанция в Бушере, Иран

Reuters

30 апреля премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что Иран, несмотря на подписание СВПД, на самом деле нарушал его. В качестве доказательств лидер еврейского государства предъявил документы, якобы добытые израильской разведкой. Позже доступ к ним получили специалисты из США и ЕС. Официальный Тегеран все обвинения Тель-Авива отверг.

«С моей точки зрения, ядерная сделка с Ираном была одним из соглашений, которое работало в интересах как Соединённых Штатов, так и Ирана, но Трамп сейчас откровенно лёг под израильское лобби, — заявил в интервью RT профессор НИУ ВШЭ Александр Домрин. — От Трампа требуется (в интересах Израиля) разорвать сделку, а потом «продать» этот разрыв американскому народу, заявив, что Иран угрожает США. Ну и конечно, это мелкая месть Обаме, так как он эту сделку заключил».

Проблемы для союзников

По мнению экспертов, кроме Ирана наиболее серьёзные проблемы выход США из ядерной сделки может принести европейским союзникам Вашингтона. Ведь они заинтересованы в иранском рынке и готовы инвестировать в экономику этой страны. Принципиальный интерес для них представляет нефтегазовый сектор.

Как отметила в интервью RT заведующая сектором Ирана Института востоковедения РАН Нина Мамедова, ЕС может рассматривать иранский газ как альтернативу российскому.

«Ущерб себе больше, чем России»: почему американские компании добились переноса санкций против РУСАЛа «Иранский рынок даёт им возможность усиливать конкурентную борьбу на нефтяном и особенно газовом рынке в регионе и добиваться комфортных для себя цен», — подчёркивает эксперт.

Однако возвращение американских ограничительных мер против Тегерана может привести к тому, что под санкции попадут и европейские компании, сотрудничающие с Тегераном, — и это автоматически похоронит все планы по возможной кооперации.

В свою очередь, Москва, которая и так находится под санкциями, уже заявила, что выход США из СВПД может способствовать дальнейшему сближению России и Ирана.

«Нам будет даже легче с экономической точки зрения в отношениях с Ираном. Мы сможем поставлять что захотим», — заявил 4 мая директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Владимир Ермаков.

Он также подчеркнул, что Москва готова предложить новый формат сотрудничества, который устроит как европейцев, так и Китай.

«Российская Федерация сделает всё возможное для того, чтобы по крайней мере минимизировать негативные последствия решения США», — заверил 8 мая постпред России при МАГАТЭ Михаил Ульянов.

Китай, как отметил накануне официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан, намерен строго выполнять свои обязательства в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий.

Нефтяное производство в Иране

globallookpress.com

© Ahmad Halabisaz

Если же США не станут вводить экстерриториальные санкции против компаний, работающих с Ираном, то, как отмечает американский телеканал CNBC, Трамп, формально выполнив своё обещание выйти из сделки, фактически поддержит статус-кво. Американские компании и так существенно ограничены в сотрудничестве с Ираном.

«Последствия будут крайне тяжёлыми»: что стоит за призывом США к смене власти в Иране «Скорее всего, новых санкций не последует. Иное означало бы обострение торговых войн. В этом случае реакция рынков будет спокойной, цена на нефть останется около $75 за баррель», — заявил в интервью RT начальник управления операций на российском фондовом рынке ИК «Фридом Финанс» Георгий Ващенко.

При этом ряд экономистов полагает, что выход США из СВПД может привести к повышению стоимости нефти.

«Рост цен на нефть приведёт к росту капитализации энергетического сектора и поддержит мировые фондовые рынки», — рассказал в интервью RT ведущий аналитик Amarkets Артём Деев.

Денежный вопрос

«Трамп выходит из этой сделки по очень меркантильным соображениям: пришло время возвращать в рамках её исполнения замороженные иранские авуары в американских банках, — заявил в интервью RT востоковед Саид Гафуров. — Провалились попытки Трампа договориться с иранцами, чтобы они деньги не забирали».

По разным данным, $50—150 млрд, принадлежавших иранским юридическим лицам, заблокировано на счетах в США. Согласно СВПД, эти средства должны быть возвращены Тегерану.

«Деловой человек Трамп не идёт на сделку, при которой он потеряет эти деньги. Это очень большая сумма, её достаточно, чтобы обрушить рынок, курс доллара. Это коммерческая, меркантильная сторона», — считает Гафуров.

С точки зрения эксперта, американский лидер не будет доводить дело до серьёзного конфликта с Ираном, в том числе военного.

В свою очередь, руководитель аналитического отдела Grand Capital Сергей Козловский в беседе с RT заявил, что непредсказуемость президента США научила инвесторов быть готовыми к объявлению любых радикальных мер, но с последующей разрядкой обстановки.

«Сценарий развития отношений США и КНДР вряд ли повторится под копирку, однако мы ожидаем определённого повторения процесса в течение третьего квартала 2018 года, с постепенным снижением напряжённости», — подчеркнул в разговоре с RT Козловский.

Иранский ответ

Президент Ирана Хасан Рухани заявил, что выход США из сделки — «важный исторический опыт» для исламской республики. Он отметил, что США не соблюдают взятых на себя обязательств, но в то же время подчеркнул, что в течение ближайших недель власти страны проведут переговоры по ядерному соглашению со странами Европы, Россией и Китаем. На данный момент Иран не вышел из ядерной сделки.

При этом Рухани заявил, что иранские специалисты уже получили распоряжение подготовиться к развитию ядерной промышленности без ограничений.

Ранее представители Ирана неоднократно сообщали о возможности выхода из ядерной сделки, если то же самое сделают США. Соответствующие заявления звучали на уровне как президента, так и министра иностранных дел страны.

Президент Ирана Хасан Рухани

Reuters

«Если США покинут ядерное соглашение, они пожалеют об этом так, как не жалели никогда в истории», — говорил Хасан Рухани 6 мая, выступая по национальному телевидению. В свою очередь, первый вице-президент страны Эсхак Джахангири заявил 8 мая, что в случае выхода США из СВПД вести новые переговоры с Вашингтоном «будет наивно».

По мнению экспертов, ещё один аспект возвращения «атомных» санкций — усиление позиций иранских консерваторов внутри страны. Reuters отмечает, что под ударом окажутся те секторы экономики, которые связаны с реформистским правительством Хасана Рухани. А поскольку ориентированные на консервативный Корпус стражей Исламской революции предприятия и так находятся под американскими санкциями и уже научились обходить их, то круги, нацеленные на сотрудничество с Западом, потеряют серьёзное преимущество и источники ресурсов.

«На ядерную сделку в Иране власти согласились только при том условии, что будут отменены санкции», — напоминает Мамедова, подчёркивая, что проблемы с СВПД негативно сказываются на репутации президента Рухани и его сторонников, продвигавших соглашение.

«Если сделка разрывается, это даёт Ирану право и предлог отказаться от соблюдения её условий, — отмечает Рогулёв. — Поэтому фактически будет нарушен сам принцип нераспространения ядерного оружия. То есть своими действиями сами участники разрушат то, что было создано. Трампу, конечно, пытались это объяснить, но он стоит на своём».