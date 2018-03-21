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Меланья Трамп устроила пиар на детях, пообещав спасти всех от интернет-травли

21 марта 2018, 16:09  •  33 • В мире
Супруга американского лидера Меланья Трамп заявила, что продолжит борьбу с травлей в сети.
Накануне первая леди США Меланья Трамп объявила о том, что ее борьба с травлей подростков в интернете по-прежнему будет продолжаться.
Она отметила, что будет это делать, несмотря на то, что ее усилия постоянно критикуют. Сообщается, что трансляцию выступления супруги главы государства на встрече с представителями Amazon, Facebook, Googlе, Twitter, Microsoft и Snap вел Белый дом.
"Я подвергаюсь критике со стороны многих за свое стремление решить эту проблему, - заявила Трамп. - Я здесь с одной целью - помогать детям".

Меланья Трамп также отметила, что сейчас надеется на то, что ей удастся разработать с крупными интернет-компаниями проект поощрений "примерного поведения в социальных сетях". Также Меланья подчеркнула, что получает много писем от подростков, которые страдают от издевательств в интернете.

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