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Мелания Трамп оказалась не так проста: Она уволила помощницу всесильного Джона Болтона - СМИ
14 ноября 2018, 02:09 • 50 • Политика
Конфликт супруги президента Трампа с помощницей советника по национальной безопасности президента США Джона Болтона вылился в увольнение. На очереди, полагают СМИ, еще несколько высокопоставленных чиновников, вставших на пути Мелании Трамп.
В администрации Белого дома произошел очень серьезный скандал. Со своего поста уволена помощница советника президента США по национальной безопасности. The Wall Street Journal пишет, что Мира Рикардел была уволена после конфликта с первой леди Меланией Трамп.
Косвенно это подтверждается и пресс-офисом жены президента Трампа, который выпустил незадолго до увольнения релиз, в котором говорится, что Рикардел «не заслуживает чести служить в Белом доме».
Конфликт между Рикардел и сотрудниками Мелании Трамп, как сообщает американская пресса, произошел среди прочего из-за мест в самолете, который направлялся в Африку: подчиненные Трамп не поделили их с Рикардел. Однако теперь сотрудники Мелании Трамп утверждают, что помощница Болтона могла быть замешана в нескольких негативных публикациях о Дональде Трампе.
The Wall Street Journal утверждает, что следующими жертвами Мелании Трамп станут глава аппарата Белого дома Джон Келли и министр внутренней безопасности США Кирстен Нильсен, которые якобы также не в ладах с первой леди США.
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