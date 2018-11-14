Мелания Трамп оказалась не так проста: Она уволила помощницу всесильного Джона Болтона - СМИ

Конфликт супруги президента Трампа с помощницей советника по национальной безопасности президента США Джона Болтона вылился в увольнение. На очереди, полагают СМИ, еще несколько высокопоставленных чиновников, вставших на пути Мелании Трамп.

В администрации Белого дома произошел очень серьезный скандал. Со своего поста уволена помощница советника президента США по национальной безопасности. The Wall Street Journal пишет, что Мира Рикардел была уволена после конфликта с первой леди Меланией Трамп.

Косвенно это подтверждается и пресс-офисом жены президента Трампа, который выпустил незадолго до увольнения релиз, в котором говорится, что Рикардел «не заслуживает чести служить в Белом доме».

Конфликт между Рикардел и сотрудниками Мелании Трамп, как сообщает американская пресса, произошел среди прочего из-за мест в самолете, который направлялся в Африку: подчиненные Трамп не поделили их с Рикардел. Однако теперь сотрудники Мелании Трамп утверждают, что помощница Болтона могла быть замешана в нескольких негативных публикациях о Дональде Трампе.

The Wall Street Journal утверждает, что следующими жертвами Мелании Трамп станут глава аппарата Белого дома Джон Келли и министр внутренней безопасности США Кирстен Нильсен, которые якобы также не в ладах с первой леди США.