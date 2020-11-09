Мелания Трамп одним своим твитом испортила планы сочиняющим сплетни

По словам Мелании Трамп, американцы заслуживают честных выборов. По её словам, только каждый законный голос должен быть засчитан.

"Мы должны защитить нашу демократию с помощью полной прозрачности", - написала Мелания в Twitter.

Ранее телеканал CNN выступил с утверждением, что первая леди якобы убеждала Дональда Трампа признать поражение на выборах. Кроме того, Daily Mirror со ссылкой на экс-помощников семьи Трампов писал, что Мелания празднует поражение Трампа и "считает минуты" до его ухода из Белого дома, чтобы подать на развод.

Напомним, что кандидат в президенты США Джо Байден объявил себя в воскресенье победителем голосования. Однако Дональд Трамп с этим не согласен, он заявил, что у его штаба есть доказательства мошенничества на выборах.