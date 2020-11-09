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Мелания Трамп одним своим твитом испортила планы сочиняющим сплетни

09 ноября 2020, 11:40  •  183 • Политика
Супруга действующего президента США Дональда Трампа Мелания одним своим твитом испортила планы сочиняющим сплетни. Первая леди Америки заявила, что жители страны заслуживают честных выборов, и поддержала позицию своего супруга, таким образом развеяв слухи о том, что она убеждает Трампа признать поражение.
По словам Мелании Трамп, американцы заслуживают честных выборов. По её словам, только каждый законный голос должен быть засчитан.
"Мы должны защитить нашу демократию с помощью полной прозрачности", - написала Мелания в Twitter.
Ранее телеканал CNN выступил с утверждением, что первая леди якобы убеждала Дональда Трампа признать поражение на выборах. Кроме того, Daily Mirror со ссылкой на экс-помощников семьи Трампов писал, что Мелания празднует поражение Трампа и "считает минуты" до его ухода из Белого дома, чтобы подать на развод.
Напомним, что кандидат в президенты США Джо Байден объявил себя в воскресенье победителем голосования. Однако Дональд Трамп с этим не согласен, он заявил, что у его штаба есть доказательства мошенничества на выборах.

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