Мексику накрыло снегом: жители жалуются на мороз в -2

«Снег в ноябре! Это очень необычно», - публикуют интернет-пользователи фотографии с заваленными снегом вершинами и склонами гор.

Некоторые считают, что выпавший снег и температура, которая уже опустилась ниже нуля, - это событие, которого еще не было в новейшей истории.

We have some snow in the surroundings of Monterrey, Mexico! This is a very unusual event, specially for the month of November Joe! pic.twitter.com/YiteoKOIKj — Gustavo Garza (@Tavo1987) 13 ноября 2018 г.

«Этого никогда не происходило в новейшей истории!» - пишут мексиканцы.

Снег, как сообщается, лег и в Мехико, и в окрестностях Монтеррея. И в ближайшее время, как уточняют синоптики, осадки не прекратятся.

BREAKING: Historical #weather event ongoing. A wave of very cold air is hitting #Mexico and during the next night some #snow flakes may fall in Mexico City! the temperature will drop to 2 °C. It never happened in recent history #Nieve #Mexico #Clima #Tiempo pic.twitter.com/EkVnXw2XS0 — Prince M.M. Diab (@meteorologo777) 13 ноября 2018 г.