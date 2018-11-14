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Мексику накрыло снегом: жители жалуются на мороз в -2

14 ноября 2018, 21:39  •  107 • В мире
В Мексике внезапно выпал снег. Местные жители делятся фото в соцсетях и жалуются на мороз -2. Синоптики обещают мексиканцам еще больше снега.
«Снег в ноябре! Это очень необычно», - публикуют интернет-пользователи фотографии с заваленными снегом вершинами и склонами гор.
Некоторые считают, что выпавший снег и температура, которая уже опустилась ниже нуля, - это событие, которого еще не было в новейшей истории.
We have some snow in the surroundings of Monterrey, Mexico! This is a very unusual event, specially for the month of November Joe! pic.twitter.com/YiteoKOIKj
— Gustavo Garza (@Tavo1987) 13 ноября 2018 г.
«Этого никогда не происходило в новейшей истории!» - пишут мексиканцы.
Снег, как сообщается, лег и в Мехико, и в окрестностях Монтеррея. И в ближайшее время, как уточняют синоптики, осадки не прекратятся.
BREAKING: Historical #weather event ongoing. A wave of very cold air is hitting #Mexico and during the next night some #snow flakes may fall in Mexico City! the temperature will drop to 2 °C. It never happened in recent history #Nieve #Mexico #Clima #Tiempo pic.twitter.com/EkVnXw2XS0
— Prince M.M. Diab (@meteorologo777) 13 ноября 2018 г.
Snow, cold, ice, today! Looking forward to stepping on that plane to Mexico and watching the stars over the ocean in the warm sand and air in a few days!! pic.twitter.com/sjMHZry1rY
— Cheri O'Connor (@cherioc1) 8 ноября 2018 г.

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