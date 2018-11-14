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Мексику накрыло снегом: жители жалуются на мороз в -2
14 ноября 2018, 21:39 • 107 • В мире
В Мексике внезапно выпал снег. Местные жители делятся фото в соцсетях и жалуются на мороз -2. Синоптики обещают мексиканцам еще больше снега.
«Снег в ноябре! Это очень необычно», - публикуют интернет-пользователи фотографии с заваленными снегом вершинами и склонами гор.
Некоторые считают, что выпавший снег и температура, которая уже опустилась ниже нуля, - это событие, которого еще не было в новейшей истории.
«Этого никогда не происходило в новейшей истории!» - пишут мексиканцы.
Снег, как сообщается, лег и в Мехико, и в окрестностях Монтеррея. И в ближайшее время, как уточняют синоптики, осадки не прекратятся.
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