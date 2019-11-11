Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Вы сами напросились!" Соловьев в ГНЕВЕ РАЗНОСИТ украинских коммунисто...
Новый глава «Слуги народа» назвал приоритетные задачи партии
Лётчики США отказываются летать на "рапторах". А страны массово не пок...
"Про издевательства не сказал ни один": Депутат Госдумы рассказал о поездке в ч...
Главная / В мире

Мексикатор

11 ноября 2019, 02:39  •  62 • В мире
Как боевик нашего детства превратился в феминистско-промигрантскую пропаганду, ведущую к сокращению территории США на треть
Автор:
Холмогоров Егор
«Терминатор-2. Судный день» Джеймса Кэмерона был шедевром, после которого любые продолжения бессмысленны. Это был великолепный, человечный и оптимистичный фильм, в котором сообщалось, что русские – друзья Америки, а футболка с двуглавым орлом гласила: «Когда была свободна Русь, то три копейки стоил гусь». И закрывало тему – нет судьбы, кроме той, которую мы творим, ядерный крах человечества отменён женщиной, ребёнком и перепрограммированным роботом.
Однако прибыльные киносаги требуют продолжения. Именно поэтому человечество уже два десятилетия кряду наблюдает за мучительными и постыдными конвульсиями великой франшизы. В «Терминаторе-3» Скайнет получил шанс отыграться и отменить отмену судьбы. Это было, скажем прямо, подло. В «Терминаторе-4» была создана интересная боковая ветка в будущем, но дело было запорото сколь зрелищной, столь и нелогичной финальной боёвкой. Что собой представлял «Терминатор-5» (формально – самое кассово успешное из всех кассово неуспешных продолжений) – понять затруднительно, кроме того, чтобы в очередной раз раздеть Эмилию Кларк и извалять в грязи Джона Коннора.
Официальный трейлер фильма «Терминатор: Тёмные судьбы». Режиссёр: Тим Миллер, 2019 год
На этом безрадостном и порой тошнотворном фоне «Терминатор-6» выглядит даже симпатично. Во-первых, достигнутая в «Судном дне» победа под сомнение больше не ставится, хотя моральное торжество от неё уничтожается убийством маленького Джона Коннора. Во-вторых, посмотреть на дуэт старых Линды Хамильтон и Арнольда Шварценеггера в любом случае приятно. В-третьих, появление «универсального солдата» в лице героини Маккензи Дэвис – Грейс выглядит достаточно свежо. В-четвёртых, фильм местами получился довольно сильным и симпатичным. Не будь он частью вселенной «Терминатора», его можно было бы даже признать пригодным к просмотру.
Но, к сожалению, все позитивные моменты фильма перевешивает его свинцовая идеологическая нагрузка. Не слишком комплексуя, создатели ленты сняли «Терминатора» для девочек и мексиканцев. Всю линию фильма ведёт трио из универсального солдата из будущего Грейс, юной мексиканки Дани Рамос и постаревшей, но боевой Сары Коннор. Это настолько незамутнённо наивная история трёх женщин, которые убегают от мужчины, пытающегося их проткнуть чем-то острым, что не знаешь – плакать или смеяться, точно испытываешь чувство неловкости.
То, что современный Голливуд превращается в фабрику по штамповке женских версий прославленных фильмов – не новость. Уже интересно – как скоро дойдёт дело до ленты «Отелла», в которой чернокожая Отти задушит из ревности своего белого бойфренда-бисексуала Десмонда. Но у всего же должны быть пределы. Сама нарочитость и механистичность подобных переделок дискриминирует женщин. Получается, что самостоятельной или хотя бы не натужной женской героической истории придумать сценаристы фабрики грёз не способны – они могут заниматься только травестированием старых сценариев. Две мохнатолапых хоббитши несут кольцо к Ордруину. Агентша Бонд глушит водку с мартини. На «Титанике» плывут Роза Бьюкейтер и чернокожая художница Джеки Доусон, вспыхивает страстная любовь, Роза тонет, оставляя Джеки прекрасное колье. Саксофонистка Джо и контрабасистка Джерри записываются в женский оркестр, где встречают очаровательную чернокожую Душечку. Ой, что это я несу?
Арнольд Шварценеггер и Линда Хэмилтон на премьре фильма «Терминатор: Тёмные годы» в Токио. Фото: Kento Nara via www.imago-images/Globallookpress
Фактически такое натужное перелицовывание оказывается куда более неуважительным в отношении женщин, чем «мужской» (более чем условно мужской) мир старого Голливуда. Это такая же сегрегационная технология, как и пресловутые феминитивы, в русском языке тем более унизительные, что образуются при помощи добавления к мужской основе уменьшительного суффикса «-ка».
Однако феминитивность - наименьший грех нового «Терминатора». Гораздо более существенно то, что он представляет собой развернутую и довольно агрессивную промигрантскую пропаганду. Новой спасительницей мира должна стать мексиканская нелегалка. А главным препятствием, стоящим между человечеством и спасением, – разумеется, стена Трампа и весь комплекс мероприятий по усиленной охране американо-мексиканской границы.
Если в недавнем «Рэмбо» Мексика представала днищем нижнего ада, а дыра в границе, проходимая контрабандистами, - источником угроз для американцев, в то время как Джон Рэмбо отважно защищал от мексиканцев свой дом, то в «Терминаторе-6» всё ровно наоборот. Мексика – милая, симпатичная, дружелюбная страна, где живут очень хорошие люди, где нет ни одного бандита или просто человека не очень хорошего, где все удивительно доброжелательны и дружелюбны даже к непонятным психам, вламывающимся в аптеку чтобы забрать лекарства (читай наркотики). Работают мексиканцы на заводах, собирающих американские автомобили (что, надо сказать, чистая правда), откуда их пытаются вытеснить злые роботы. Тут даже мыслим новый сорт луддизма – долой машины, отбирающие работу у мигрантов и мексиканцев. Более симпатичных людей, чем организаторы нелегальных подкопов под пограничные укрепления, так и вовсе нет – хотя это та самая публика, которой в соседнем «Рэмбо» Сталлоне вырезал сердца.
В то же время погранохрана США – люди довольно равнодушные, неприветливые, даже злые, центр временного содержания – место негуманное и небезопасное. Ну и, наконец, ко всей пограничной системе легко может подключиться Зло и использовать её в своих интересах. В общем, более беззастенчивого продавливания промигрантской антитрампистской идеологии трудно себе представить.
И в этом смысле «Терминатор», превратившийся в «Мексикатора», довольно ценен для понимания текущего геополитического положения США. На самом деле проблема «стены Трампа» – это не проблема нелегальной миграции, как мы иногда её неверно истолковываем. Это проблема долгосрочного геополитического будущего США.
В результате войны 1846-1848 годов США отторгли у Мексики почти половину её территории, на которой появились штаты Калифорния, Нью-Мексико, Аризона, Юта, Невада, Колорадо, часть Вайоминга, и добились признания своей юрисдикции над Техасом, который ранее сепаратистски от Мексики откололся.
Демографические процессы в Мексике идут с такой интенсивностью, что огромная часть её 126-милионного населения выплескивается в США, где становится уже не просто «латинос» (таковыми являются в США и архиконсервативные и очень патриотичные кубинцы), а именно мексиканцами, намеренными получать от американских богатств выгоды, совершать на соседской территории бесчисленные преступления (мексиканская преступность в Америке превратилась в мрачную кровавую проблему), но в то же время мечтающими о возвращении отторгнутых земель.
Война концепций: что стоит за призывом главы Еврокомиссии освоить «язык силы»
Американская «Новая Мексика» дрейфует на родину. Стремится возвратиться в лоно демографически переполненной праматери, высылающей в её направлении всё новых и новых нелегальных мигрантов. Партия демократов выступает, по сути, в роли нацпредателей, которые стараются не сдерживать этот процесс ради краткосрочных электоральных выгод (мигранты голосуют за демократов в надежде на легализацию). Однако в долгосрочном плане очевидно, что Мексика просто заселит этот регион США и возьмёт своё.
Это понимают утончённые американские геополитические аналитики. Сэмюэль Хантингтон в книге «Кто мы?» предложил американцам консолидироваться вокруг белого протестантского ядра и отстаивать свои границы. Той же позиции придерживается и другой консерватор – Патрик Бьюкенен. Ну и, разумеется, Дональд Трамп.
Но есть представители и другой точки зрения: влиятельный геополитик Роберт Каплан, по сути, предложил цивилизационную капитуляцию США – создание единого культурного пространства с Мексикой, отказ от белой протестантской идентичности США в пользу «европеоидно-общехристианской» с сильным южнокатолическим элементом. Мол, все мы христиане и постевропейцы, это нас роднит и противопоставляет прочим. По сути, это, конечно, был бы конец Соединённых Штатов и их цивилизации.
Ещё Роберт Родригес в «От заката до рассвета» показал, какие мины и демоны таятся в мексиканской душе, ещё не вполне забывшей тот пласт культуры, который столетиями рос на идее что - как язвил Иосиф Бродский - «вечерняя жертва восьми молодых и сильных / обеспечивает восход надёжнее, чем будильник». Поэт, побывавший в Мексике в 1970-е годы, когда всё было далеко не так запущено, даже пришёл к выводу: «Всё-таки лучше сифилис, лучше жерла / единорогов Кортеса, чем эта жертва». Фильм «Апокалипто» Мэла Гибсона, в сущности, о том же…
Американский национализм, воплощённый в Дональде Трампе, имеет, таким образом, вполне конкретного внешнего противника – угрозу мексиканизации. Длительная временная протяжённость мексиканской истории либо поглотит Запад США, либо будет отделена от него полосой отчуждения.
Рецепт Трампа – стена – звучит, быть может, и не идеально. Он слишком напоминает Великую Китайскую стену, не защитившую Китай от кочевых орд, и Траяновы и Адрианов валы, которыми Рим пытался огородить своё цивилизованное пространство от варварского. Тоже, как мы знаем, не слишком успешно. Хотя – как сказать: укреплённый limes сдерживал варварские нашествия два с половиной столетия, и за это время с Римской империей много всего успело произойти – например, было принято Христианство, так что варваризованная Империя смогла возродиться в виде Западной Европы и Византии.
Так или иначе, мексиканская проблема – это «кащеева игла» Соединённых Штатов. Стоит американской империи чуть-чуть ослабеть, и она утратит треть своей территории. Агитация «Мексикатора» направлена на то, чтобы США разоружились прямо здесь и сейчас. Причём используется любимый голливудский пропагандистский приём. Берётся воображаемая метафизическая угроза человечеству, от которой её спасают «хорошие парни». Как правило – это американцы. Сотни миллионов подростков во всём мире уверены, что Америка круче всех, потому что там живёт Железный Человек. В данном случае та же технология применена для того, чтобы в роли спасительницы мира и американцев выступила мексиканская женщина (которую, кстати, играет колумбийка Наталия Рейес, видимо, чтобы индейские черты были более выпуклы), а стена показалась проблемой на пути этого воображаемого спасения.
«Найти способ успокоить ситуацию»: президент Боливии Эво Моралес ушёл в отставку
Актриса Наталия Рейес на премьере фильма «Терминатор: Тёмные годы» в Токио. Фото: Kento Nara via www.imago-images/Globallookpress
Впрочем, справедливости ради, даже в «Мексикаторе» есть следы компромиссов с новым голливудским кодом, который всё более жёстко начинает прописываться в выходящих в этом году фильмах «Однажды в Голливуде», «Погоня за Бонни и Клайдом», «Рембо. Последняя кровь». Прежде всего, это чрезвычайно важный для нового кода мотив «старикам здесь место». Без старшего опытного поколения, ветеранов, вообще ничего не решить – и появление Сары Коннор и поседевшего терминатора Карла (Карла!) это подтверждает.
Далее, оказывается, что живущий в Техасе Карл – большой патриот, добропорядочный любящий семьянин (не спрашивайте, как это получается у робота) и даже агитирует за «вторую поправку», что для нынешних либералов в Америке страшнейший грех из возможных. Обосновывает Карл необходимость вооружаться тем, что, во-первых, человечество с высокой вероятностью скатится в варварство и оружие может понадобиться для самозащиты, а во-вторых, «мы в Техасе».
Даже мексиканская тема обыграна в фильме не со стопроцентной однозначностью, так как преследующий героинь терминатор – это мексиканский мужчина, Габриэл Луна, который вполне может восприниматься как символ кровавого мексиканского криминала. Если спасение воплощено в мексиканке, то угроза – в мексиканце.
Пытались ли создатели «Терминатора-6» усидеть на двух стульях или же требования нового консервативного голливудского кода настолько императивны, что уклониться от них просто невозможно? Пока определённо ответить на этот вопрос трудно. Но факт остаётся фактом: неудачный художественно и не обещающий оглушительного кассового успеха мигрантско-феминистский «Терминатор-6» тоже стал симптомом того, что консервативная революция в Голливуде продолжается.
На предстоящей неделе, с 14 ноября, российского зрителя ждут аж два американских патриотических фильма. Лента «Мидуэй» в старом добром жанре «деды воевали», повествующая о решающем воздушно-морском сражении войны в Тихом океане, и фильм «Форд против Феррари», восхваляющий старый добрый американский автопром и национальную промышленность, которую Трамп намеревается защищать. Впечатление от второго фильма, впрочем, может быть подпорчено, если знать следующий факт: американские рабочие на американских заводах собирают японские автомобили. Старинные и прославленные американские бренды собираются теперь в Мексике на заводах вроде того, который показан в шестом «Терминаторе».

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



62
Источник
Похожие новости
09 ноября 2019, 21:24
Дайджест СМИ: Макрон назвал сценарии развития России, США признали отставание в гонке вооружений
11 ноября 2019, 02:39
"В честь победы сборной ЮАР": Моряки научили белуху играть в регби
09 ноября 2019, 01:39
«Идея Трампа не устраивает практически всем»: почему Китай отказался заключить с США договор о ядерном разоружении
09 ноября 2019, 01:54
Австралийка сказала парню, что уходит от него, а он тут же разбогател
10 ноября 2019, 20:09
Лётчики США отказываются летать на "рапторах". А страны массово не покупают F-35
11 ноября 2019, 02:39
Мексикатор
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
05 ноября 2019, 05:09
В Киеве закипают мозги
07 ноября 2019, 13:54
Украина готовится к поставкам газа из Молдавии и Румынии
07 ноября 2019, 04:24
"Зрелище для потомков": Берега Балтийского моря усыпали "ледяные яйца"
10 ноября 2019, 13:24
Глава МИД Польши оценил ситуацию с задержанием националиста Мазура
05 ноября 2019, 16:24
«Исторический враг немецких и украинских наци»: за что гитлеровцы ненавидели Героя Советского Союза Николая Кузнецова
09 ноября 2019, 14:54
Было или не было? Военный эксперт внёс ясность в историю с "погоней" американских F-35 за Ту-160
04 ноября 2019, 02:24
Ставка на жадность
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.