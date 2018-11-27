Мексика потребовала от США расследовать применение силы против штурмовавших границу мигрантов

МИД Мексики направил США дипломатическую ноту, потребовав провести тщательное расследование инцидента 25 ноября, когда против штурмовавших границу в районе Тихуаны нелегальных мигрантов была применена сила.

Министерство иностранных дел Мексики направило посольству США дипломатическую ноту с требованием провести тщательное расследование инцидента, произошедшего на границе двух стран неподалеку от Тихуаны в воскресенье, 25 ноября.

В документе говорится, что мексиканские власти настаивают на расследовании обстоятельств применения нелетального оружия против безоружных людей. Напомним, нелегальные мигранты, в основном выходцы из Гондураса и других стран Центральной Америки, число которых в Тихуане превысило 5000, устроили митинг, высказывая недовольство тем, что американская сторона обрабатывает менее 100 прошений о предоставлении политического убежища в день. Затем от общей группы демонстрантов отделились несколько сотен человек, в том числе женщины и дети, и предприняли попытку штурма американской границы. Пограничники США применили слезоточивый газ. Правозащитники утверждали, что эти действия привели к гибели ребенка.

В дипломатической ноте мексиканского МИДа подчеркивается, что Мехико подтверждает свою приверженность защите прав человека и стремится к обеспечению безопасности мигрантов.

Кроме того, в Мексике выразили готовность поддерживать тесное взаимодействие с американской стороной в миграционной сфере при условии ответственного отношения Вашингтона.