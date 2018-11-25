Мексика опровергла сообщения о договоренностях с США по мигрантам

Команда будущего президента Мексики Андреса Мануэля Лопеса Обрадора опровергла все сообщения о договоренностях с США по мигрантам. Она заявила, что не заключала никаких соглашений по вопросу размещения в стране мигрантов из Центральной Америки.

Будущая глава мексиканского МВД в правительстве избранного президента страны, который вступит в должность в декабре, Ольга Санчес Кордеро опровергла сообщения, что якобы будущие власти Мексики согласились на предложение американцев. Информацию распространяет The Huffington Post. Напомним, ранее сообщалось, что будет решаться вопрос о размещении всех мигрантов, которые хотят попасть в Штаты.

В частности, об этом сообщала The Washington Post. Говорилось, что мексиканские власти были согласны на предложения Штатов по размещению всех мигрантов на территории Мексики.

«Мы не можем заключать никакого соглашения, так как мы еще не правительство, - отмечает Кордеро. - Однако надеемся, что в ближайшем будущем будет пространство для гораздо более свободного и интенсивного сотрудничества и взаимодействия».