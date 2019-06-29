«Механизм давления не сработал»: почему Турция считает поставки С-400 гарантией своего суверенитета

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что отсрочек по поставкам С-400 не предвидится. Первые комплексы должны быть переданы Анкаре уже в начале июля. Между тем американский лидер Дональд Трамп в очередной раз выразил турецкому главе обеспокоенность покупкой Турцией российских ЗРК и призвал работать с США в рамках оборонного сотрудничества для укрепления НАТО. Как отмечают аналитики, турецкая сторона «демонстрирует последовательность» в вопросе зенитно-ракетных комплексов, несмотря на давление Соединённых Штатов и многочисленные угрозы ввода санкций. Таким образом Турция проявляет независимость от НАТО и нежелание пренебрегать своей безопасностью, считают аналитики.

В процессе поставок Анкаре российских зенитно-ракетных систем С-400 «Триумф» нет каких-либо задержек, заявил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган на встрече с президентом России Владимиром Путиным на полях саммита G20 в Осаке.

«Поставка С-400 — мы продолжаем наблюдать за этим процессом относительно нашего согласия, к которому мы пришли в Душанбе», — цитирует Эрдогана пресс-служба Кремля.

По его словам, приоритетное значение для Турции имеют «совместное производство ракет, а также передача технологии». Этот пункт контракта позднее подтвердил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, подчеркнувший, что речь идёт о частичной передаче технологий.

При этом в ходе пресс-конференции по итогам саммита Эрдоган подчеркнул, что сейчас контракт по С-400 находится на стадии поставки, а на этом этапе отказываться от соглашения неприемлемо для такой страны, как Турция.

«Во времена президентства Обамы Турция сделала попытку приобрести в США ЗРК Patriot. К сожалению, Вашингтон не поддержал эту инициативу», — добавил президент.

Ранее турецкий лидер объявил о начале поставок российских ЗРС в первой половине июля. В свою очередь, глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов сообщил, что все турецкие военнослужащие уже прошли необходимое обучение.

Напомним, что заключённое между Москвой и Анкарой соглашение подразумевает приобретение четырёх дивизионов С-400 за $2,5 млрд. Вскоре после объявления о подписании контракта Вашингтон выступил с резкой критикой такого шага и стал предпринимать попытки сорвать сделку. Однако турецкие власти неоднократно заявляли, что не откажутся от российских комплексов, несмотря на угрозы санкций со стороны Соединённых Штатов.

«Действовать в интересах своей страны, а не НАТО»

Эрдоган занял твёрдую позицию в отношении российских комплексов С-400, в частности потому, что надеется таким решением укрепить свои внутриполитические позиции, полагает директор Центра изучения новой Турции Юрий Мавашев.

«Оценивая турецкую политику, никогда не стоит отделять внешнюю линию от внутренней. Было бы наивным полагать, что президент Эрдоган не использует каждую международную возможность для укрепления своих позиций внутри страны», — заявил эксперт.

По мнению собеседника RT, турецкая сторона «демонстрирует свою последовательность» в вопросе поставок С-400.

«Речь идёт о безопасности страны, а ею нельзя торговать, как помидорами», — подчеркнул аналитик.

Отметим, что ещё во время предвыборной кампании Эрдоган заявлял журналистам, что считает покупку С-400 решением, которое поможет в дальнейшем укрепить безопасность Турции. Кроме того, он подчёркивал, что, невзирая на наличие серьёзных разногласий между Анкарой и Вашингтоном вокруг поставок российских ЗРК, для Анкары «самым главным остаётся будущее» государства.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган

Reuters

© Jorge Silva

Как отмечает член-корреспондент Академии военных наук Сергей Судаков, за счёт чёткой линии по С-400 Эрдоган укрепил свои позиции не только внутри страны, но и на международной арене.

«В отличие от Турции, практически все страны НАТО смирились с тем, что находятся в трастовом управлении у США. Однако Анкара демонстрирует совершенно иную позицию. Вашингтон ожидал, что к президенту Турции отнесутся как к изгою, так как он пошёл против системы, однако его, наоборот, стали расценивать как серьёзного игрока, которого заботит вопрос суверенитета своей страны», — пояснил эксперт в беседе с RT.

По словам Судакова, диверсификация военных сил, в том числе и за счёт поставок российских ЗРК, — «принципиальный вопрос для Анкары», так как Турция хочет стать лидером в регионе и проводить свою собственную политику.

«Несмотря на колоссальное давление со стороны США и угрозы введения санкций, Анкара демонстрирует желание не оставаться в стороне и действовать в интересах собственной страны, а не Североатлантического альянса», — подчеркнул аналитик.

Недопустимость прецедента

В ходе саммита G20 вопрос поставок Турции российских С-400 затрагивал и президент США Дональд Трамп. Он выразил Эрдогану обеспокоенность сделкой и призвал Анкару работать с Соединёнными Штатами в рамках оборонного сотрудничества для укрепления НАТО. Об этом сообщил Белый дом по итогам переговоров двух лидеров на полях саммита G20.

Как отмечает Юрий Мавашев, Вашингтон стремится не столько увести Турцию с «неверного пути», сколько угрозами в адрес Анкары подать сигнал своим союзникам.

«США хотят показать, что прецеденты подобного рода, когда страна — член НАТО закупает у России С-400, недопустимы», — пояснил эксперт.

В связи с этим, по мнению Мавашева, Трамп вряд ли откажется от педалирования этой темы. Подобную точку зрения разделяет и Сергей Судаков.

«Самим фактом того, что Турция начинает приобретать зенитно-ракетные системы у России, она нарушает правила игры, установленные США в Североатлантическом альянсе. В Вашингтоне боятся, что если Анкара раскроет информацию, как можно сочетать российские ЗРК с натовской авиационной техникой, последняя станет более уязвимой», — пояснил аналитик.

По мнению Судакова, США ставят под вопрос надёжность партнёрства Турции по НАТО, опасаясь, что и другие участники альянса последуют примеру Анкары.

Президент США Дональд Трамп

Reuters

© Leah Millis

«Ведь страны блока могут объединиться в союзы и будут уже сами решать, как обеспечивать свою армию, снаряжать её и какие современные средства обороны привлекать для повышения её боеспособности», — сказал эксперт.

Эрдоган же демонстрирует свою суверенность от НАТО, так как понимает, что членство в Североатлантическом альянсе не даёт Турции никаких излишних преференций, считает Судаков.

«Анкара много раз проявляла себя как самостоятельный игрок и на этот раз продолжает отстаивать свою позицию. Турция будет приобретать те образцы вооружений, которые сочтёт наиболее эффективными для обеспечения безопасности страны. Эрдоган не хочет, чтобы членство в НАТО мешало этому процессу», — отметил аналитик.

«Надеюсь, нам удастся положить конец этой проблеме»

Аналитики уверены, что из-за отказа покориться блоковой системе НАТО Вашингтон продолжит оказывать давление на Анкару.

Перед разговором с Эрдоганом на саммите G20 глава Белого дома заявил, что Вашингтон рассматривает различные варианты решения вопроса о закупках Турцией российских систем С-400, и не исключил введения санкций. Однако после встречи с американским президентом турецкий лидер заявил, что Белый дом отказался от введения рестрикций в отношении Анкары.

«В ходе встречи с президентом США мы обсудили вопрос санкций. Трамп заявил, что этого не произойдёт», — сказал турецкий лидер во время итоговой пресс-конференции саммита G20.

Напомним, ранее США уже не раз угрожали турецкой стороне возможными ограничительными мерами, в частности речь шла о прекращении поставок F-35. Не так давно Вашингтон прекратил обучение турецких лётчиков на истребителях этого типа, а несколько дней назад сенат принял законопроект, который запрещает передачу Турции этих американских самолётов и соответствующих технологий. За документ проголосовало абсолютное большинство сенаторов, однако его ещё предстоит согласовать с членами палаты представителей. Итоговый вариант будет направлен на подпись главе Белого дома.

Со своей стороны Анкара уже выработала план действий на случай, если Вашингтон всё-таки введёт санкции против турецкой стороны. Эрдоган пообещал обратиться в Международный трибунал, если Вашингтон откажется от поставок Анкаре истребителей-бомбардировщиков.

«Мы уже заплатили США $1,25 млрд в рамках проекта F-35. Если они пойдут на такой неверный шаг, мы обратимся в Международный арбитражный суд, чтобы американцы вернули нам деньги, потраченные на данный момент», — заявил он в опубликованном 27 июня интервью японской газете Nikkei.

Кроме того, Эрдоган напомнил, что в этой сделке Анкара для Соединённых Штатов выступает не просто в роли очередного покупателя, а как партнёр по производству истребителей-бомбардировщиков, так как Турция выпускает большое количество деталей для F-35.

Турецкий лидер также заявил, что США не имеют права вводить санкции против Турции из-за поставок С-400, поскольку контракт с Москвой на сумму $2,5 млрд был заключён до принятия закона «О противодействии противникам США посредством санкций» (CAATSA).

«Надеюсь, нам удастся добиться наилучших результатов и положить конец этой проблеме», — подчеркнул Эрдоган.

Символика НАТО

Reuters

© Christian Hartmann

По мнению Сергея Судакова, в настоящий момент у президента Турции нет повода опасаться угроз, с которыми выступает Вашингтон.

«Механизм давления не сработал — Эрдоган переиграл Трампа. Переговорная позиция турецкого лидера более совершенна и серьёзна, она подкрепляется реальными делами, тогда как глава Белого дома проводит лишь политику слов», — пояснил Судаков.

Однако, по его словам, в отместку Вашингтон может попробовать навредить Турции за счёт обострения ситуации вокруг курдского вопроса.

«США могут намеренно финансировать деятельность курдов, направленную на дестабилизацию обстановки в Турции, в том числе и военным путём», — заявил Судаков.

Он не исключил, что глава Белого дома вполне может предпринять такой шаг в условиях ожесточённой предвыборной борьбы за пост президента США.

«Демократы заявят, что американский лидер проиграл Владимиру Путину, и Москва спокойно может продавать члену НАТО свои С-400. Это сильный удар по имиджу президента США, который идёт на второй срок, и Трамп постарается реабилитироваться», — отметил аналитик.

В свою очередь, Юрий Мавашев предположил, что Вашингтон также не оставит попыток активизировать деятельность ряда представителей турецкой правящей элиты, которые должны будут по плану США вступить в противоборство с Эрдоганом.

«Однако эти шаги вряд ли дадут какой-либо результат», — полагает эксперт.