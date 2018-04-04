«Механик стал директором, а повар — электромонтёром»: муж Надежды Судденок рассказал о работе ТЦ «Зимняя вишня»

Среди персонала сгоревшего в Кемерове ТЦ «Зимняя вишня» многие сотрудники ни по опыту, ни по образованию не соответствовали своим должностям. Об этом RT рассказал Андрей Казанцев — гражданский муж управляющей ТЦ Надежды Судденок. По его словам, обычный механик стал техническим директором, повар — электромонтёром, а главный бухгалтер — генеральным директором компании. Он уверен, что Судденок не виновна в трагедии и благодаря ей многих посетителей удалось спасти. Однако следствие с этим не согласно: женщина по-прежнему находится под арестом в связи с обвинением в гибели десятков людей в результате пожара.

Адвокат управляющей сгоревшим в Кемерове торговым центром Надежды Судденок подал жалобу на арест своей подзащитной. Однако суд не намерен менять меру пресечения: слишком убедительны доводы следствия. На суде Судденок утверждала, что причиной такого сильного пожара мог быть только поджог. Корреспондент RT поговорил с гражданским мужем управляющей сгоревшим ТЦ Андреем Казанцевым.

— В чём именно заключалась работа Надежды в «Зимней вишне»?

— Она — профессиональный управляющий, директор по персоналу. Не кадровик и не генеральный директор (изначально СМИ сообщали, что Надежда Судденок — генеральный директор «Зимней вишни», и называли её основной виновницей трагедии. Позднее появились документы, по которым Судденок являлась управляющей торговым центром. — RT).

Надя набирала в торговый центр людей, со всеми проводила собеседование и всех без исключения консультировала, как себя вести при пожарах и других ЧП. Она сама, как устроилась в этот ТЦ, сразу прошла обучение и была аттестована... знает весь необходимый пожарно-технический минимум. И ежегодно проходила переаттестацию.

Вы подумайте: сотрудников наградили медалями за то, что они эвакуировали посетителей и спасли их от дыма. Как бы они их вывели, если бы не знали, что делать? Это благодаря Надежде сотрудники спаслись сами и спасли много людей.

— Почему тогда её арестовали, ссылаясь на то, что нужных инструкций не было?

— Ходатайство об аресте удовлетворили, основываясь на показаниях всего одного сотрудника «Зимней вишни». Это молодой парень по имени Сергей, который там полтора месяца проработал. Он заявил, что ему ничего про действия при пожаре не сказали. Выдали форменную майку и отправили на рабочее место. Этот Сергей был лично знаком с Юлией Александровной (гендиректор Кемеровского кондитерского комбината, компании-собственника ТЦ — Юлия Богданова. — RT), и на момент задержания Нади она ещё была на свободе. Подозреваю, что Богданова могла повлиять, надавить на этого Сергея. Он и написал, что не получил положенный пожарный инструктаж, хотя все остальные работники — а их больше двухсот человек там работало — отвечали следователям, что инструктаж проходили и в журнале инструктажа, как положено, расписывались.

Другое дело, что этот журнал с их подписями лежал в кабинете у Нади и сгорел. Тут уже концов не найдёшь.

— А сам Сергей где был на момент пожара?

— Где конкретно, я знать не могу. Скажу одно: этот парень был первым, кто Надежде позвонил, когда всё началось. Когда только начался пожар, она сразу же о нём узнала. Если бы он не получил инструкций, стал бы он управляющую по персоналу в известность ставить, как это полагается? Стал бы он ей звонить и сообщать, что случилось ЧП, если бы Надежда ему не дала свой номер и не сказала, как себя вести?

— Что вы можете сказать о шестерых, арестованных вместе с Надеждой? «Два договора свидетельствуют о махинациях»: Росгвардия подозревает охранявший «Зимнюю вишню» ЧОП в мошенничестве



— Руководящие должности в «Зимней вишне» занимали в основном люди из команды Богдановой. Тот же технический директор Соболев до ТЦ был механиком в крестьянском хозяйстве А.П. Волкова, а Богданова до того, как стать там генеральным, работала главным бухгалтером. Она и забрала Соболева с собой и назначила его техническим директором нового молла.

О его квалификации мне сложно судить. Я слышал, что механиком он был неплохим.

(По данным RT, Георгий Соболев почти 20 лет работал в филиале ОАО «МРСК-Сибирь» — «Кузбассэнерго-РЭС». В 1996 году пришёл в компанию в качестве инженера и уже через несколько лет стал заместителем директора и главным инженером предприятия).

Там вообще много несоответствий: механик стал техническим директором, повар — электромонтёром, а главный бухгалтер — генеральным директором. Надя, занимавшаяся до этого корпоративным обучением сотрудников в другом месте, получила огромный коллектив в подчинение.

В Кемерове мало работы, поэтому, если у людей семьи, кредиты, ипотеки, они идут на смежные должности, если они приносят больше денег. У Надежды ипотека, поэтому она решила устроиться в ТЦ.

— Кто, кроме Надежды, ещё говорил про поджог?

— Все опрошенные рядовые сотрудники, кроме этого Сергея, в один голос твердят про поджог. Все считают, что так быстро искры от проводки поджечь поролон не могли. Но кто это мог сделать — пока, конечно, тайна, покрытая мраком. (По версии СКР, пожар начался из-за замыкания. — RT).

Пожар в «Зимней вишне»

Пожар в ТЦ «Зимняя вишня», при котором погибли 64 человека, произошёл 25 марта. Следственный комитет России возбудил уголовные дела по трём статьям: «Причинение смерти по неосторожности», «Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц», «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

Кроме того, следователи признали сгоревшее здание самостроем и возбудили ещё одно уголовное дело — о злоупотреблении должностными полномочиями — в отношении инспектора Госстройнадзора, выдавшей разрешение на строительство «Зимней вишни».

Пока обвиняемыми по громкому делу проходят семь человек: генеральный директор молла Юлия Богданова, управляющая «Зимней вишней» Надежда Судденок, начальник инспекции областного Госстройнадзора Танзиля Комкова, технический директор ТЦ Георгий Соболев, охранник «Зимней вишни» Сергей Антюшин, директор фирмы, обслуживавшей пожарные сигнализации в торговом комплексе, Игорь Полозиненко и монтёр пожарных сигнализаций Александр Никитин.

Генеральная прокуратура поручила прокурорам по всей стране проверить торговые центры на соблюдение норм пожарной безопасности. Одновременно следователи выясняют причину трагедии в «Зимней вишне». По версии СКР, пожар начался из-за замыкания проводки на четвёртом этаже.