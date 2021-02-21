Mejdurecie: в Молдавии идёт спецоперация под кодовым названием «Майя Санду»

«Она должна пройтись катком по стране, превратив Молдову во вторую Украину»

События в Белоруссии и Молдове воспринимаются не иначе как взаимосвязанные, как определённые действия на «большой шахматной доске». И сегодня слишком очевидно, что суть этих действий – формирование единого антироссийского пространства на западном фланге России из постсоветских государств: Украины, Белоруссии и Молдовы, считает молдавский журналист Сергей Ткач.

«Вмешательство Запада в предвыборные процессы в Белоруссии и Молдове было откровенным и наглым, а все действия оппозиции координировались из одного центра. Причины поражения Игоря Додона и победы Майи Санду на президентских выборах неоднократно разбирались, и эксперты отмечали роль внешнего фактора в итогах голосования. Мы видели коллективные действиях зарубежных дипломатов, ЕС и США. Мы помним также участие в пропагандистских роликах за Майю Санду известных фигур – министра обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр и Дональда Туска»,

– говорится в статье журналиста, опубликованной интернет-изданием Mejdurecie, которое является его авторским проектом.

Активно занимались агитацией за Санду и иностранные СМИ, особенно румынские. В Румынии даже отчитались после проведения выборов, что пропагандистскими материалами было охвачено свыше 400 тысяч активных пользователей из Молдавии и молдавской диаспоры. Не оставались в стороне СМИ Украины, Польши и ЕС, в то время как те же СМИ вели кампанию по очернению Игоря Додона. Сергей Ткач не сомневается в том, что изначально существовал хорошо продуманный план победы западного ставленника на президентских выборах в Молдавии, что сегодня позволяет говорить о Майе Санду как не просто о президенте, ориентированном на Запад, а как об «аватаре» коллективного Запада. Причём такая роль была уготована ей с самого начала.

Однако у президента Молдавии слишком мало полномочий для того, чтобы управлять страной. Поэтому следующая задача – взять под контроль все ветви власти, парламент, правительство, СИБ, генпрокуратуру, судебную систему, банковскую систему, после чего зачистить политическое поле Молдавии от условных «агентов Кремля» и установить в стране полную власть западных марионеток. После чего окончательно решить вопрос с Приднестровьем, если нужно, то и силовым путём.

«То есть, Майя Санду должна пройтись катком по стране, превратив Молдову во вторую Украину. В настоящий момент реализуется план по роспуску парламента, с тем, чтобы максимально использовать результаты и волну президентских выборов. Битва за парламент является решающей, поэтому те, кто надеются, что Майя Санду должна подумать о стране, сформировать переходное действующее правительство, согласиться на компромисс, серьёзно ошибаются. Майя Санду будет действовать не так, как того требуют интересы народа, законы, Конституция, а в соответствии с поставленными целями, решительно, нагло, ломая противников через колено»,

– считает Сергей Ткач.

По его мнению, президенту всё равно, какое решение вынесет Конституционный суд, Санду всё равно будет упорно продвигать кандидатуру Натальи Гаврилицы на пост премьер-министра. А в это время западные дипломаты уже подготавливают почву для реализации этого сценария. Так, бывший соратник Санду Андрей Нэстасе, по непониманию ситуации, настойчиво предлагает свою кандидатуру на пост премьера, что нарушает планы Запада. После чего в офисе партии Нэстасе появляется сам Дерек Хоган – посол США в Кишинёве. А другой дипломат – посол ЕС Петер Михалко – прибыл в штаб-квартиру ДПМ объяснить демократам, как следует себя вести.

Всё это даёт основание говорить о вмешательстве дипломатов во внутренние дела Молдовы, уверен Ткач, а также подтверждает, что в стране всё происходит под диктовку внешних сил, так же как и в соседней Украине.

«Соседи с запада и с востока готовы сделать всё, чтобы страна включилась в создание общего пространства безопасности, где любое российское влияние исключено. И чтобы процесс начался, нужно, чтобы Санду и её команда взяли парламент, правительство и все остальные институты публичной власти под свой контроль. Поэтому Молдова должна готовиться к серьёзному политическому противостоянию. Оно может быть в форме войны парламента и президента, двоевластия, «майдана» и даже провокаций в Приднестровье. Только все эти сценарии ведут к одному – разрушению молдавской государственности. Нельзя исключить, что это и является конечной целью спецоперации под кодовым названием «Майя Санду»,

– констатирует журналист.