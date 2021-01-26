Mejdurecie: Русский язык как защита государственности Молдовы

«Ликвидация русского языка и есть ликвидация молдавского государства, растянутая во времени»

Решение Конституционного суда Молдовы, отменяющее закон о функционировании языков, вызвал в молдавском обществе бурные дискуссии. Одни говорят о возвращении в девяностые, другие винят социалистов в расколе страны, третьи защищают «титульную нацию». Но есть и ещё одно мнение.

«Решение КС, отменяющее особый статус русского языка в Молдове, как и другой вердикт КС от 4.06.2018, установивший, что закон о функционировании языков 1989 года является устаревшим, направлены на ликвидацию молдавской государственности. В связке с этими решениями находится ещё одно, признавшее, что государственным языком в Молдове является румынский, хотя в тексте Конституции называется молдавский язык. Все вместе эти действия КС, большинство членов которого являются гражданами соседнего государства, формируют условия для постепенного слияния Молдовы и Румынии»,

– говорится в статье молдавского журналиста Сергея Ткача, опубликованной на авторском сайте Mejdurecie (Междуречье).

По его мнению, в Молдавии происходит переход от молдавской многонациональной системы государственного устройства, где все нации и народности нашли язык межнационального общения, к румынской, где существует один язык и «титульная нация».

В настоящее время полным ходом идёт экономическая интеграция с Румынией, объединяются газотранспортные системы и электросети, граждане Молдовы получают румынские паспорта. После же исключения русского языка «базис нынешнего молдавского государства, как многонационального, уничтожается, остаётся румынская модель, с её историей, языком, законами», считает автор. Он напоминает, что не случайным было и изменение названия языка на сайте главы государства с молдавского на румынский – первое, что сделала Майя Санду на посту президента.

В Молдавии сегодня уникальная ситуация – и страну, и КС возглавляют граждане Румынии, которые сделают всё для того, чтобы захватить власть в стране полностью, но не нарушая закон.

Следующим шагом, отмечает журналист, может быть победа унионистских и проевропейских сил на парламентских выборах. И уже сегодня эти силы ведут переговоры для объединения в ожидании выборов, которые, рано или поздно, всё равно состоятся.

Ну а русский язык в этом процессе постепенного поглощения Молдовы был своеобразным Рубиконом, считает Сергей Ткач.

И делает вывод: «Ликвидация его особой роли и есть ликвидация молдавского государства, растянутая во времени. Удастся ли сторонникам молдавской государственности объединиться, сохранить модель многонационального общества и страну в нынешнем виде? Ответ на вопрос будет получен на внеочередных выборах в парламент».