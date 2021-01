«Mejdurecie»: Получится ли создать антироссийскую ось «Бухарест – Кишинёв – Киев»?

Советником президента Молдовы стала сотрудница Chatham House

«Как известно, летом 2020 года Высший совет обороны Румынии под председательством президента Клауса Йоханнеса одобрил проект национальной стратегии обороны страны на 2020-2024 годы. Документ предлагает признать Россию враждебным государством. Клаус Йоханнес был первым главой иностранного государства, прибывшим в Молдову для встречи с новым президентом Майей Санду»,

– напоминает интернет-издание Mejdurecie.md («Междуречье»), авторский проект молдавского журналиста Сергея Ткача.

Проевропейски настроенная оппозиция была в восторге от этого визита. По мнению молдавского эксперта Игоря Боцана, приезд в Кишинёв президента соседней страны продемонстрировал наглядно тот факт, что Молдова и Румыния являются стратегическими партнёрами, а их отношения возвращаются в прежнее русло.

«Это первый успех Майи Санду на посту президента Молдовы»,

– цитирует издание Боцана.

Автор статьи Сергей Ткач отмечает, что рядом с Молдавией находится ещё одна страна, в которой считают Россию враждебным государством, причём там уверены, что ведут войну с Россией. Такой страной является Украина, куда новый молдавский президент совершит свой первый зарубежный визит уже 12 января.

Здесь можно вспомнить и высказывания Санду о необходимости вывода российских миротворцев из Приднестровья, и высказывания украинских политиков, постоянно сравнивающих Донбасс и Приднестровье.

«Вероятно, новый президент Молдовы подтвердит во время визита в Киев общность взглядов двух государств по поводу этих территориальных конфликтов и заявит о необходимости координировать усилия в противостоянии с Москвой. Будет ли об этом сказано на встречах в Киеве открыто, либо антироссийская повестка останется «за кадром», не столь важно, потому что ни для кого не секрет, что истинным смыслом президентской кампании в Молдове в 2020 году было вернуть страну под управление Запада. Кишинёв должен, как солдат, стать в единый строй с Бухарестом, Киевом, Варшавой, прибалтийскими странами, то есть с государствами, настроенными враждебно по отношению к России. И в военной доктрине НАТО они являются форпостами, передовой в случае боестолкновений с Москвой»,

– не сомневается журналист.

По его мнению, именно для реализации такой внешней политики Майя Санду и пригласила в качестве советника западного эксперта в области внешней политики и безопасности Кристину Герасимову, у которой солидный и «правильный» послужной список: она работала в Немецком обществе внешней политики, Королевском институте международных отношений, Chatham House и в других аналитических центрах.

Как известно, Chatham House готовит и выпускает доклады с определёнными установками и рекомендациями, один из которых, например, носит название «Гражданское общество под угрозой России: укрепление устойчивости в Украине, Беларуси и Молдове» (Civil Society Under Russia’s Threat: Building Resilience in Ukraine, Belarus and Moldova). В этом докладе содержатся готовые «рецепты» противостояния РФ. А также советы и рекомендации для тех, кто спонсирует НПО на Украине, в Белоруссии и в Молдавии, суть которых сводится к одному – акцент всегда должен быть на тех проектах, которые направлены против России. В разработке всех этих «докладов» принимала участие и Кристина Герасимова, которую Майя Санду назначила своим советником по внешней политике.

Комментируя молдавские выборы в ноябре 2020 года, Герасимова писала: «За последние четыре года Молдова постепенно изолировалась на международной арене при пророссийском президенте. Победа Санду означает приоритет связей Молдовы с ЕС и её прямыми соседями – Румынией и Украиной».

Впрочем, Герасимова предполагала тогда, что Санду не захочет разрывать все связи с Москвой, потому что это будет экономически невыгодно Молдове.

Тем не менее, Сергей Ткач считает, что назначение на должность советника западного эксперта уже сегодня даёт понять – отношения между Кишинёвом и Москвой будут непростыми. А визит в Киев, а затем в Брюссель ещё больше прояснит будущее.

А назначение советником президента по международным отношениям западного эксперта с хорошо известными взглядами говорит о том, что происходит новая попытка создать региональный «клуб по интересам». Получится ли?