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«Mejdurecie»: Парламентские выборы в Молдове пройдут при участии Бухареста

04 января 2021, 01:25  •  12 • Украина
«Финансовая поддержка Бухареста будет иметь целью оказание помощи соратникам Санду на выборах в 2021 году»
«Румыния планирует выделить 250 тысяч евро «независимым» СМИ и НПО в Молдове. Эта сумма равнозначна тому, что предоставлялось в период выборов президента Молдовы в ноябре 2020 года. О пакете поддержки «независимых» СМИ и гражданского общества объявил президент Румынии Клаус Йоханнес во время визита в Кишинёв, где он встречался с новым президентом Молдовы Майей Санду»,
– пишет интернет-издание Mejdurecie.md («Междуречье»), авторский проект молдавского журналиста Сергея Ткача.
Издание напоминает, что во время встречи с Майей Санду румынский президент пообещал во время будущей предвыборной кампании поддержать «гражданское общество» так же, как и во время президентской предвыборной кампании 2020 года.
«Мы продолжим поддержку гражданского общества и независимости средств массовой информации Республики Молдова с целью их консолидации путём реализации в 2021 году нового финансового вклада. По крайней мере, он будет эквивалентен тому, что было сделано в ноябре 2020 года, соответственно мы предоставим 250 000 евро…»,
– цитирует «Mejdurecie» речь Клауса Йоханнеса.
Как всем известно, Бухарест во время прошедших президентских выборов в Молдавии активно поддержал Майю Санду, гражданку Румынии, в том числе финансово и информационно, отмечает интернет-издание. Этот факт не скрывался – издание Romanian Global News, финансируемое правительством Румынии, сообщало в ноябре прошлого года, что материалы, опубликованные этим интернет-ресурсом против Игоря Додона, были просмотрены более чем 400 тысячами жителей Республики Молдова, Румынии и «бессарабской диаспоры» на Западе «в рамках президентских выборов в Республике Молдова».
Romanian Global News принимало самое активное участие в молдавской предвыборной кампании, опубликовав огромное количество заказных статей, направленных против Игоря Додона, который назывался в этих статьях не иначе как «человек Москвы в Кишинёве». Опубликовав своеобразный «отчёт» о своём «вкладе» в молдавские выборы, издание обещает: «Мы продолжим! Москва должна покинуть Кишинёв!».
Во время президентской кампании в Молдавии многие как молдавские, так и европейские эксперты и политологи отмечали грубое вмешательство и откровенную агитацию Запада и, в частности, Бухареста в предвыборную кампанию в прошлом году. Неоднократно предупреждали об иностранном вмешательстве во внутренние дела Молдавии и в избирательный процесс и в МИД Российской Федерации. А сегодня румынский президент открыто обещает это вмешательство продолжить уже на следующих – парламентских – выборах.
«В связи с тем, что новый президент Молдовы активно продвигает идею немедленного проведения досрочных выборов в парламент, очевидно, что финансовая поддержка «независимых» СМИ и НПО Бухарестом может иметь целью оказание помощи соратникам Майи Санду на этих выборах в 2021 году, учитывая тот факт, что на президентских выборах 2020 года молдавские НПО и СМИ, финансируемые Западом, продвигали и поддерживали лидера PAS – Майю Санду»,
– констатирует Mejdurecie.md.
Соб. корр. ФСК

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