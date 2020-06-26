Mehr раскрыло причину мощного взрыва рядом с Тегераном

Ранее, напомним, в социальных сетях глубокой ночью появились фото и видео странной оранжевой вспышки к востоку от Тегерана, неподалёку от военной базы в районе Пардис. Сообщалось о том, что очевидцы слышали мощный взрыв.

Агентство Mehr сообщило, что даже "ходили слухи, что взрыв произошёл на складе боеприпасов". Однако позже эту информацию опровергли.

Со ссылкой на представителя Министерства обороны страны Давуда Абди агентство раскрыло причину инцидента, сообщив, что взорвался бензобак. СМИ также сослалось на коллег из IRIB, где тоже приписали взрыв огню в бензобаке, отметив, что всё случилось в нежилом районе.

"К счастью, взрыв не привёл к жертвам", - отметил собеседник агентства.

Абди также добавил, что сейчас на месте инцидента работают военные, которые расследуют произошедшее.