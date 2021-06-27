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Мегапроект Эрдогана: Как будет выглядеть канал "Стамбул"

27 июня 2021, 03:40  •  75 • В мире
В Турции объявили о строительстве канала, который будет дублировать Босфор. Новый канал Турция намерена построить за шесть лет.
Президент Турции Реджеп Эрдоган объявил о запуске строительства канала "Стамбул". Масштабный проект станет альтернативой Босфорскому проливу. Его создание обойдётся в приблизительно 15 млрд долларов и займёт шесть лет.
О начале работ по проекту Эрдоган объявил на церемонии в Стамбуле, нажав кнопку, символизирующую старт. Первоначально по плану будет возведён Сазлыдере - один из утверждённых в проекте мостов.
Так будет выглядеть канал "Стамбул", который Турция собирается построить за 6 лет. Он соединит Чёрное и Мраморное моря. Стоимость проекта оценивается в $15 млрд. pic.twitter.com/z3K8uDa5Wx
- TVC News (@tvcplus) June 26, 2021
При этом на церемонии было особо упомянуто, что сам канал не будет противоречить Конвенции Монтрё. Об этом уже ранее высказывался и сам турецкий лидер. Эрдоган отмечал, что дублёр Босфора не будет подпадать под действие Конвенции Монтрё о статусе проливов.
В Сети уже появились снимки того, как будет выглядеть новый проект Турции. На изображениях показано, как канал будет удобен для проходящих судов.
По данным турецкой стороны, канал сможет принимать нефтегазовозы длиной до 275 м и контейнеровозы длиной до 300 м, тем самым сократив время ожидания на проход между морями.

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