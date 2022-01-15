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Мегаоружие для уничтожения США и НАТО: Военный эксперт назвал два козыря "в рукаве" России

15 января 2022, 19:15  •  257 • Политика
Военный эксперт Константин Сивков назвал "Посейдон" и "Сармат" мегаоружием для уничтожения США и НАТО. "Если НАТО развёртывает у наших границ войска, значит, мы можем создавать такие системы оружия, которые могут создавать угрозу существованию западной цивилизации", - подчеркнул он.
Переговоры с США и НАТО завершились провалом. Так как Запад понимает только язык грубой силы, России необходимо её продемонстрировать, считает военный эксперт Константин Сивков. В эфире канала "Соловьёв LIVE" он назвал два вида мегаоружия России, которые следует довести до логического завершения.
Речь идёт о подводном беспилотнике "Посейдон" и стратегическом ракетном комплексе "Сармат". Военный эксперт Сивков призвал проводить больше испытаний этих видов вооружений. Также он считает необходимым создать мультимегатонные ядерные боевые части, способные вызывать разрушительные последствия для противника.
Если НАТО развёртывает у наших границ войска, угрожающие самому существованию России, значит, мы можем создавать такие системы оружия, которые могут создавать угрозу существованию западной цивилизации,
- подчеркнул Константин Сивков.
Напомним, Россия предложила США и НАТО проект договора о гарантиях безопасности. Он предполагал отвод наступательных вооружений от границ, а также запрет на расширение Североатлантического альянса. Однако в Вашингтоне и Брюсселе категорически отвергли предложения Москвы.

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