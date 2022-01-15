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Мегаоружие для уничтожения США и НАТО: Военный эксперт назвал два козыря "в рукаве" России
15 января 2022, 19:15 • 257 • Политика
Военный эксперт Константин Сивков назвал "Посейдон" и "Сармат" мегаоружием для уничтожения США и НАТО. "Если НАТО развёртывает у наших границ войска, значит, мы можем создавать такие системы оружия, которые могут создавать угрозу существованию западной цивилизации", - подчеркнул он.
Переговоры с США и НАТО завершились провалом. Так как Запад понимает только язык грубой силы, России необходимо её продемонстрировать, считает военный эксперт Константин Сивков. В эфире канала "Соловьёв LIVE" он назвал два вида мегаоружия России, которые следует довести до логического завершения.
Речь идёт о подводном беспилотнике "Посейдон" и стратегическом ракетном комплексе "Сармат". Военный эксперт Сивков призвал проводить больше испытаний этих видов вооружений. Также он считает необходимым создать мультимегатонные ядерные боевые части, способные вызывать разрушительные последствия для противника.
- подчеркнул Константин Сивков.
Напомним, Россия предложила США и НАТО проект договора о гарантиях безопасности. Он предполагал отвод наступательных вооружений от границ, а также запрет на расширение Североатлантического альянса. Однако в Вашингтоне и Брюсселе категорически отвергли предложения Москвы.
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