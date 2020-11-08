Меган Маркл возмутила Великобританию, проголосовав за Байдена

Как пишут западные СМИ, Меган Маркл, которая вопреки требованиям королевской семьи не стала отказываться от американского гражданства, приняла участие в выборах президента США. Журналисты заявили, что Меган настоящая американка и не смогла бы пропустить выборы, даже если жила бы сейчас в другой стране.

Известно, что герцогиня Сассекская проголосовала по почте, отдав предпочтение демократу Джо Байдену. Это не прибавило ей популярности в британском обществе: супругу принца Гарри и так часто критикуют за постоянные нарушения многовековых королевских традиций.

В частности, англичане возмутились выступлением жены принца Гарри на саммите Time 100 - в своей речи она заявила, что предстоящие выборы станут важнейшим событием в жизни каждого американца. Королева Елизавета вряд ли одобрила политическую ангажированность невестки.

Кстати, ходят слухи, что Меган Маркл снова беременна. Правда, официальных подтверждений этого пока нет, но некоторые таблоиды сообщают, что уже известен пол будущего ребёнка - якобы это девочка.