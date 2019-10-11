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Меган Маркл в Африке нарушила протокол ради короны

11 октября 2019, 16:09  •  68 • В мире
Супруга принца Гарри Меган Маркл во время визита в ЮАР нарушила протокол. Она сделала селфи, хотя протоколом это запрещено. Причиной такого игнорирования норм и правил стало виртуальное приложение с примеркой корон, которое опробовала Маркл.
Герцогиня Сассекская Меган Маркл во время своего путешествия в ЮАР нарушила протокол. Как сообщает сайт "Дни.ру", во время визита в африканскую страну актриса не удержалась от использования виртуального приложения, подбирающего короны.
Судя по видеозаписи, Маркл была просто в восторге от такого приложения. Впрочем, именно то, что член королевского семейства позволила себе сделать селфи, и является нарушением протокола, сообщает пресса.
Отмечается, что соблазнила герцогиню на обкатку мобильного приложения с фильтрами местная бизнесвумен Никиви Длова.
Судя по всему, Маркл на минуту позабыла о своём статусе. Во-первых, умудрилась сделать селфи, хотя протоколом это запрещено. Во-вторых, забавы ради примерила несколько корон. При этом было заметно, какое удовольствие женщина получает от происходящего.
А Никиви не упустила возможности хорошенько хайпануть и выложила видео с Меган в Instagram.

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