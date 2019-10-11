Меган Маркл в Африке нарушила протокол ради короны

Герцогиня Сассекская Меган Маркл во время своего путешествия в ЮАР нарушила протокол. Как сообщает сайт "Дни.ру", во время визита в африканскую страну актриса не удержалась от использования виртуального приложения, подбирающего короны.

Судя по видеозаписи, Маркл была просто в восторге от такого приложения. Впрочем, именно то, что член королевского семейства позволила себе сделать селфи, и является нарушением протокола, сообщает пресса.

Отмечается, что соблазнила герцогиню на обкатку мобильного приложения с фильтрами местная бизнесвумен Никиви Длова.

Судя по всему, Маркл на минуту позабыла о своём статусе. Во-первых, умудрилась сделать селфи, хотя протоколом это запрещено. Во-вторых, забавы ради примерила несколько корон. При этом было заметно, какое удовольствие женщина получает от происходящего.

А Никиви не упустила возможности хорошенько хайпануть и выложила видео с Меган в Instagram.