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Меган Маркл уволила няню: Врачи опасаются за ребёнка

28 мая 2021, 11:20  •  119 • В мире
Источник, близкий к семье принца Гарри и его супруги, рассказал о проблемах со здоровьем у Меган Маркл, которая находится на последних сроках беременности. Из-за стресса она даже уволила няню, между тем врачи опасаются преждевременных родов.
Близкий друг британской королевской семьи Омид Скоби рассказал в эфире одной из телепередач, что состояние беременной Меган Маркл внушает опасение специалистам. По его словам, супруга принца Гарри страдает от постоянного стресса, связанного с конфликтами между членами королевской семьи.
На этом фоне Меган даже умудрилась поссориться с персоналом, который наняла специально для их с Гарри первенца Арчи. В результате пара осталась без ночной няни, и справляться с двухлетним сыном им придётся самим. Причиной стал некий "серьёзный инцидент", подробности которого неизвестны.
Ситуация осложняется тем, что врачи говорят о риске преждевременных родов. Второй ребёнок пары должен родиться в начале июня, но может появиться на свет в любой момент. Поэтому бывшая герцогиня старается не оставаться одна, отметил Скоби.

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