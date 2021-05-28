Меган Маркл уволила няню: Врачи опасаются за ребёнка

Источник, близкий к семье принца Гарри и его супруги, рассказал о проблемах со здоровьем у Меган Маркл, которая находится на последних сроках беременности. Из-за стресса она даже уволила няню, между тем врачи опасаются преждевременных родов.

Близкий друг британской королевской семьи Омид Скоби рассказал в эфире одной из телепередач, что состояние беременной Меган Маркл внушает опасение специалистам. По его словам, супруга принца Гарри страдает от постоянного стресса, связанного с конфликтами между членами королевской семьи.

На этом фоне Меган даже умудрилась поссориться с персоналом, который наняла специально для их с Гарри первенца Арчи. В результате пара осталась без ночной няни, и справляться с двухлетним сыном им придётся самим. Причиной стал некий "серьёзный инцидент", подробности которого неизвестны.

Ситуация осложняется тем, что врачи говорят о риске преждевременных родов. Второй ребёнок пары должен родиться в начале июня, но может появиться на свет в любой момент. Поэтому бывшая герцогиня старается не оставаться одна, отметил Скоби.