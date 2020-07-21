Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Вопрос Донбасса решён, Путин сказал своё слово - Кедми
Всё русское - запретить: В Армении приняли политическое решение
Эта зараза 10 лет тянется с Украины: Клинтон, Меркель, Медведев, Путин - все под...
"Царь Востока": Владимир Путин вновь стал героем "страшного проро...
Главная / В мире

Меган Маркл решилась на ЭКО? Журналисты гадают о второй беременности герцогини

21 июля 2020, 16:00  •  71 • В мире
Герцогиня Сассекская решилась на процедуру искусственного оплодотворения - такие слухи стали муссироваться в британской прессе. По версии таблоидов, сейчас Меган Маркл и принц Гарри планируют второго ребёнка.
В британских СМИ продолжают обсуждать появившийся ещё в начале года слух, что герцогиня Сассекская и её супруг принц Гарри намерены родить второго ребёнка. При этом таблоиды уже выдают версию, что Меган Маркл якобы решилась на процедуру искусственного оплодотворения.
Не исключено, что и отъезд в Канаду был связан с предстоящими родами. Анонимные источники и вовсе сигнализируют, что пара уже побывала в Беверли-Хиллз на консультации у известного репродуктолога Шэрон Виннер.
Сообщается, будто герцогиня несла в руках препарат, необходимый для подготовки к процедуре ЭКО, передают "Дни.ру".
Напомним, в российских медиа о процедуре ЭКО и её возможных негативных последствиях активно заговорили после ряда заболеваний российских звёзд.
Провоцирует ли процедура ЭКО, а вернее гормональная терапия, которая ей предшествует, онкологическое заболевание? Эту волнующую тему Царьград уже освещал. Отметим, что подобные вопросы стали задавать всё чаще после того, как от рака мозга умерла певица Жанна Фриске, а также ещё несколько звёзд старше 35 лет, тяжело заболела актриса Анастасия Заворотнюк.
В медицинском сообществе нет единого мнения по этому поводу. Многие врачи не видят связи между ЭКО и риском возникновения онкологических заболеваний. При этом часть медиков считает, что статистика, показывающая, какой процент женщин заболевает раком и умирает через 2-3 года после рождения ребёнка, скрывается из-за того, что дорогостоящая процедура очень востребована пациентами.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



71
Источник
Похожие новости
21 июля 2020, 03:00
"Будет страшная война": Россию заставят спасти США
21 июля 2020, 01:00
Статья об уничтожении США, запрещённая на "Эхо Москвы", всё равно была опубликована
21 июля 2020, 12:00
"Не спешите смеяться": Диагноз Меркель скрыть было невозможно уже тогда?
21 июля 2020, 03:00
Что общего у 7 крушений истребителей США? Military Watch назвал причину
21 июля 2020, 06:00
Жалоба по МН17 "пока без вопросов": Нидерланды пошли против России судебной "войной"
21 июля 2020, 10:00
"Ложь со всех сторон": Как разжигают конфликт Армении и Азербайджана. Мнение Баранца
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
18 июля 2020, 15:00
Три предпосылки вхождения Донбасса в состав России
15 июля 2020, 01:00
Учёные обнаружили защищающие от смерти от COVID-19 продукты
15 июля 2020, 14:00
Коронавирус и российская таможня не пускают граждан Украины в Россию
16 июля 2020, 08:00
Протесты в Хабаровске. Что это было?
20 июля 2020, 01:00
Всё русское - запретить: В Армении приняли политическое решение
16 июля 2020, 15:00
Украина разрывает минские соглашения и выходит из договорённостей, согласованных Совбезом ООН
18 июля 2020, 00:00
После испытаний американской вакцины от COVID-19 умерли четыре бойца ВСУ
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.