Меган Маркл решилась на ЭКО? Журналисты гадают о второй беременности герцогини

В британских СМИ продолжают обсуждать появившийся ещё в начале года слух, что герцогиня Сассекская и её супруг принц Гарри намерены родить второго ребёнка. При этом таблоиды уже выдают версию, что Меган Маркл якобы решилась на процедуру искусственного оплодотворения.

Не исключено, что и отъезд в Канаду был связан с предстоящими родами. Анонимные источники и вовсе сигнализируют, что пара уже побывала в Беверли-Хиллз на консультации у известного репродуктолога Шэрон Виннер.

Сообщается, будто герцогиня несла в руках препарат, необходимый для подготовки к процедуре ЭКО, передают "Дни.ру".

Напомним, в российских медиа о процедуре ЭКО и её возможных негативных последствиях активно заговорили после ряда заболеваний российских звёзд.

Провоцирует ли процедура ЭКО, а вернее гормональная терапия, которая ей предшествует, онкологическое заболевание? Эту волнующую тему Царьград уже освещал. Отметим, что подобные вопросы стали задавать всё чаще после того, как от рака мозга умерла певица Жанна Фриске, а также ещё несколько звёзд старше 35 лет, тяжело заболела актриса Анастасия Заворотнюк.

В медицинском сообществе нет единого мнения по этому поводу. Многие врачи не видят связи между ЭКО и риском возникновения онкологических заболеваний. При этом часть медиков считает, что статистика, показывающая, какой процент женщин заболевает раком и умирает через 2-3 года после рождения ребёнка, скрывается из-за того, что дорогостоящая процедура очень востребована пациентами.