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Меган Маркл "каллиграфично" заткнула за пояс Кейт Миддлтон
23 мая 2019, 00:39 • 58 • В мире
Сейчас западная пресса внимательно следит за британскими герцогинями, ведя некий негласный счет: кто из них лучше – Маркл или Миддлтон. Сейчас стало известно о необычном навыке супруги принца Гарри - каллиграфии. Как сообщает пресса, Меган Маркл заткнула за пояс своим красивым почерком Кейт Миддлтон.
Как сообщают СМИ, супруга принца Гарри Меган Маркл профессионально занималась каллиграфией. В свое время она даже работала специалистом по данной дисциплине в компании Paper Source. А также давала уроки по искусству письма.
Фанаты сравнили почерки герцогинь. Они пришли к выводу, что манера письма Кейт Миддлтон довольно неплоха, но далека до выверенного и изящного почерка Маркл, сообщают Дни.ру. Поклонники уверены, своим письмом она заткнула за пояс герцогиню Кембриджскую.
"Она работала на полставки, в то время как проходила прослушивание на роль", – рассказала генеральный директор компании Винни Парк. Отметим, что сейчас пресса активно следит за обеими женщинами. Журналисты даже ведут негласный счет – кто из герцогинь в чем лучше.
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