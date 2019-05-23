Меган Маркл "каллиграфично" заткнула за пояс Кейт Миддлтон

Как сообщают СМИ, супруга принца Гарри Меган Маркл профессионально занималась каллиграфией. В свое время она даже работала специалистом по данной дисциплине в компании Paper Source. А также давала уроки по искусству письма.

Фанаты сравнили почерки герцогинь. Они пришли к выводу, что манера письма Кейт Миддлтон довольно неплоха, но далека до выверенного и изящного почерка Маркл, сообщают Дни.ру. Поклонники уверены, своим письмом она заткнула за пояс герцогиню Кембриджскую.

"Она работала на полставки, в то время как проходила прослушивание на роль", – рассказала генеральный директор компании Винни Парк. Отметим, что сейчас пресса активно следит за обеими женщинами. Журналисты даже ведут негласный счет – кто из герцогинь в чем лучше.