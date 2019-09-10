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Меган Маркл прилетела в Нью-Йорк и … отправилась пропотеть в компании 60 человек
10 сентября 2019, 02:54 • 70 • В мире
Герцогиня Сассекская Меган Маркл прилетела в Нью-Йорк и отправилась на занятия модной в светских кругах модо-йоги. В компании еще 60 участников тренировки, для которых появление "высокой гостьи" оказалось сюрпризом, Маркл знатно пропотела – в этом, собственно, смысл занятий, которые проводятся в жарких помещениях с высокой влажностью.
В Нью-Йорк герцогиня отправилась, оставив дома и маленького сына, и мужа принца Гарри. Меган решила поддержать свою подругу Серену Уильямс, которая выступала в финале теннисного турнира US Open – правда, на сей раз спортсменке не улыбнулась удача, и она проиграла канадке Бьянке Андрееску.
После прилета Маркл посетила, в том числе одну из нью-йоркских студий йоги в районе Вест-Вилледж, пишет "Газета.ру". Герцогиня, вероятно, решила с помощью занятий минимизировать последствия акклиматизации после перелета, выбрав для этого модо-йогу.
Для 60 участников занятия появление в студии герцогини оказалось сюрпризом. К слову, модо-йога проводится в помещениях, нагретых до 38-40 градусов Цельсия, в которых поддерживается высокий уровень влажности. Такие условия необходимы для того, чтобы в течение полуторачасового занятия его участники как следует пропотели.
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