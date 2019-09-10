Меган Маркл прилетела в Нью-Йорк и … отправилась пропотеть в компании 60 человек

В Нью-Йорк герцогиня отправилась, оставив дома и маленького сына, и мужа принца Гарри. Меган решила поддержать свою подругу Серену Уильямс, которая выступала в финале теннисного турнира US Open – правда, на сей раз спортсменке не улыбнулась удача, и она проиграла канадке Бьянке Андрееску.

После прилета Маркл посетила, в том числе одну из нью-йоркских студий йоги в районе Вест-Вилледж, пишет "Газета.ру". Герцогиня, вероятно, решила с помощью занятий минимизировать последствия акклиматизации после перелета, выбрав для этого модо-йогу.

Для 60 участников занятия появление в студии герцогини оказалось сюрпризом. К слову, модо-йога проводится в помещениях, нагретых до 38-40 градусов Цельсия, в которых поддерживается высокий уровень влажности. Такие условия необходимы для того, чтобы в течение полуторачасового занятия его участники как следует пропотели.