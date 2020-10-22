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Меган Маркл придётся выучить русский: У семьи принца Гарри появилась знаменитая соседка из России

22 октября 2020, 21:50  •  26 • В мире
У семьи принца Гарри, недавно переехавшей в элитный пригород Санта-Барбары, появилась знаменитая соседка из России. Это прославленная теннисистка Мария Шарапова. Похоже, Меган Маркл придётся выучить русский?
Пока принц Гарри, его супруга Меган Маркл и малыш Арчи обживаются в новом доме, звёздных соседей в их элитном городке прибавилось. Так, один из особняков поблизости приобрели Кэти Перри и Орландо Блум, которые не так давно объявили о появлении на свет первенца.
Таблоиды раскрыли даже сумму, в которую Блуму и Перри обошёлся коттедж - примерно 14 млн долларов. Это сопоставимо со стоимостью дома четы Сассексов, правда, они его купили не на свои средства. По слухам, недвижимость оплатил отец Гарри, принц Чарльз.
Ну а теперь у герцогов будет ещё одна соседка - и она из России. Появилась информация, что один из особняков в непосредственной близости от жилища Меган и Гарри купила звезда мирового тенниса Мария Шарапова. Она приобрела целое ранчо, причём намного дешевле, чем Сассексы - всего за 8 млн долларов.
Как пишет "Экспресс газета", Мария приобрела дом без помощи банка, внеся сразу полную сумму. Общая площадь участка составляет 2 гектара, кроме жилых зданий, на нём есть собственное водохранилище и даже бамбуковый лес.

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