Меган Маркл поборется за пост президента США? Королевский эксперт заявила о плане

Напомним, ранее принц Гарри и его супруга Меган Маркл покинули Великобританию, перебрались жить в Канаду, а оттуда в США. Как сообщают СМИ, герцогиня Сассекская задумалась над съёмками фильма по книге писательницы Ллойд Скотт "Год выборов".

Речь идёт о книге, в основе которой лежит излюбленная русофобами история о заговоре России, желающей сорвать выборы президента США. Отмечается, что сама Меган замахнулась на роль президента.

Впрочем, как полагает королевский эксперт Беверли Тёрнер, герцогиня Сассекская вполне может побороться за пост реального президента Соединённых Штатов.

"Она будет баллотироваться на пост президента, я не сомневаюсь в этом, - цитирует слова эксперта "Дни.ру". - Уверена, что это всё часть плана".

Правда, Тёрнер полагает, что это может случиться не очень скоро.

По мнению эксперта, авторитета у герцогини вполне хватает для того, чтобы возглавить Белый дом, да и общественная деятельность той не чужда.