Меган Маркл и принц Гарри засекретили от зевак свою рождественскую поездку

Принц Гарри и Меган Маркл скрыли от любопытных глаз свои рождественские праздники. В СМИ появились сообщения, что члены королевской семьи не будут праздновать Рождество на родине, а отправятся за границу.

Неожиданно выбор супругов пал не на Штаты, а на Канаду. По информации СМИ, им компанию составит тёща Гарри, Дория Раглан. При этом каких-либо деталей о поездке молодой семьи нет. В окружении супругов призвали уважать право принца Гарри и Меган Маркл на конфиденциальность, передают "Дни.ру".

По сообщениям СМИ, вероятно, такой выбор страны для рождественского отдыха был сделан из-за дружественных отношений между Оттавой и Лондоном.

Других сведений от представителей королевской свиты добыть не удалось - приближённые Елизаветы II объяснили это правом на личную жизнь.