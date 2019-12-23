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Меган Маркл и принц Гарри засекретили от зевак свою рождественскую поездку

23 декабря 2019, 12:09  •  76 • В мире
Принц Гарри и его супруга Меган Маркл решили отпраздновать Рождество не дома. Как стало известно, на праздники чета отправится отдыхать в Канаду. Однако детали поездки в окружении пары раскрывать не стали, призвав уважать их право на конфиденциальность.
Принц Гарри и Меган Маркл скрыли от любопытных глаз свои рождественские праздники. В СМИ появились сообщения, что члены королевской семьи не будут праздновать Рождество на родине, а отправятся за границу.
Неожиданно выбор супругов пал не на Штаты, а на Канаду. По информации СМИ, им компанию составит тёща Гарри, Дория Раглан. При этом каких-либо деталей о поездке молодой семьи нет. В окружении супругов призвали уважать право принца Гарри и Меган Маркл на конфиденциальность, передают "Дни.ру".
По сообщениям СМИ, вероятно, такой выбор страны для рождественского отдыха был сделан из-за дружественных отношений между Оттавой и Лондоном.
Других сведений от представителей королевской свиты добыть не удалось - приближённые Елизаветы II объяснили это правом на личную жизнь.

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