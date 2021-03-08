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Меган Маркл и принц Гарри выдвинули серьёзное обвинение против королевской семьи
08 марта 2021, 09:05 • 211 • Политика
Сбежавшие в США Меган Маркл и принц Гарри приняли участие в шоу Опры Уинфри, в ходе которого выдвинули серьёзное обвинение в адрес королевской семьи. Они заявили, что британские аристократы - расисты.
По словам Меган Маркл, королевская семья была сильно обеспокоена цветом кожи её первенца (сама Маркл является дочерью белого американца и афроамериканки). Виндзоры даже отказывались предоставить малышу титул и охрану, а после того как он появился на свет, семья не стала делать традиционное фото с маленьким Арчи.
Супруг Маркл - принц Гарри подтвердил слова своей жены. Он отметил, что "история повторяется", имея в виду давление на свою мать - принцессу Диану, которое началось из-за того, что она встречалась с сыном египетского миллиардера. Принц Гарри также отметил, что его отец, принц Чарльз, перестал разговаривать с ним и отвечать на звонки. Однако с бабушкой, королевой Елизаветой II, у герцога Сассекского прекрасные отношения.
Меган Маркл в свою очередь рассказала о враждебном отношении со стороны королевской семьи. Она отметила, что родственники её мужа не хотели оказывать ей поддержку в 2016 году, хотя супруга принца Гарри находилась в очень тяжёлом психологическом состоянии и была "на грани суицида".
Ранее СМИ сообщали, что королевская семья не приняла до конца Меган Маркл, поскольку она не была аристократкой и британкой. Впоследствии герцог и герцогиня Сассекские перебрались жить в США - подальше от королевского двора.
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