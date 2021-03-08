Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Небольшой подзатыльник" обеспечил спокойную ночь в Донбассе: "А ...
Аваков рассказал о несогласии с Зеленским и сделал заявление о своей отставке
После отказа Киева в экстрадиции убийцы–«правосека» власти США решили взяться за...
Галичане плачутся: «Теперь русню не прихлопнуть»
Главная / Политика

Меган Маркл и принц Гарри выдвинули серьёзное обвинение против королевской семьи

08 марта 2021, 09:05  •  211 • Политика
Сбежавшие в США Меган Маркл и принц Гарри приняли участие в шоу Опры Уинфри, в ходе которого выдвинули серьёзное обвинение в адрес королевской семьи. Они заявили, что британские аристократы - расисты.
По словам Меган Маркл, королевская семья была сильно обеспокоена цветом кожи её первенца (сама Маркл является дочерью белого американца и афроамериканки). Виндзоры даже отказывались предоставить малышу титул и охрану, а после того как он появился на свет, семья не стала делать традиционное фото с маленьким Арчи.
Супруг Маркл - принц Гарри подтвердил слова своей жены. Он отметил, что "история повторяется", имея в виду давление на свою мать - принцессу Диану, которое началось из-за того, что она встречалась с сыном египетского миллиардера. Принц Гарри также отметил, что его отец, принц Чарльз, перестал разговаривать с ним и отвечать на звонки. Однако с бабушкой, королевой Елизаветой II, у герцога Сассекского прекрасные отношения.
Меган Маркл в свою очередь рассказала о враждебном отношении со стороны королевской семьи. Она отметила, что родственники её мужа не хотели оказывать ей поддержку в 2016 году, хотя супруга принца Гарри находилась в очень тяжёлом психологическом состоянии и была "на грани суицида".
Ранее СМИ сообщали, что королевская семья не приняла до конца Меган Маркл, поскольку она не была аристократкой и британкой. Впоследствии герцог и герцогиня Сассекские перебрались жить в США - подальше от королевского двора.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



211
Источник
Похожие новости
07 марта 2021, 18:25
Донбасс услышал сигнал России и ощетинился: Украина пошла войной
07 марта 2021, 20:15
Украина готовится "сокрушить" Россию: Отмашку ждут лишь от Зеленского - советник
07 марта 2021, 20:15
Фильм о "вагнеровцах" расстроил Киев: Пришлось привлекать MI-6
07 марта 2021, 20:15
Американский политолог назвал главное заблуждение Вашингтона по поводу России
07 марта 2021, 18:25
Радикалы-ябеды заблокировали русское СМИ в Facebook: Украина становится токсичной
07 марта 2021, 20:15
Норкин поддел Трушкина за капризы: "Принцесса, познакомьтесь"
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
05 марта 2021, 09:35
Академию президента России захватил Запад
04 марта 2021, 00:35
Украина переводит часы "назло России": Политолог предупредил о последствиях
02 марта 2021, 21:05
Как индийская вакцина покончит с конфликтом в Донбассе
06 марта 2021, 04:50
Аваков рассказал о несогласии с Зеленским и сделал заявление о своей отставке
02 марта 2021, 00:55
Берлин в патовой ситуации: А что, если русские начнут мстить - Advance
06 марта 2021, 14:00
"Это удавка на шее России": К чему готовится НАТО перед новой войной на Украине
04 марта 2021, 04:15
"Враги и трусы": Болгары высказали мнение о союзниках-освободителях
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.