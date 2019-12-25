Меган Маркл и принц Гарри в опале? Фото Елизаветы II выдали семейные странности

Ранее королева Елизавета II записала своё предновогоднее обращение к подданным. Однако пользователи Сети обратили не столько внимания на её слова о непростом уходящем 2019-м, сколько на некоторые странности с семейными фото.

Фотографии, на которых запечатлены близкие английской королевы, стояли на столе, за которым сама Елизавета II и проговаривала своё обращение к подданным.

"Во-первых, бабуля шикарно выглядит. Во-вторых, фотки младшего внука с семьей на ее столе нет", - отметила у себя в телеграм-канале журналистка Юлия Витязева.

Фото: скриншот телеграм-канала Юлия Витязева

И действительно, на столе есть фото старшего внука с семьей и детьми, сына Чарльза, мужа, но нет ни одной герцогини Сассекской Меган Маркл и её супруга - принца Гарри, младшего внука королевы.

Косвенно это может подтверждать слухи, которые ходят в английском медиапространстве, о том, что Меган Маркл и принц Гарри в опале у королевы.