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Меган Маркл и принц Гарри в опале? Фото Елизаветы II выдали семейные странности
25 декабря 2019, 09:39 • 118 • В мире
Во время предновогоднего обращения королевы Елизаветы II пользователи Сети обратили внимание на странности с семейными фото, стоящими на её столе. Оказалось, что там нет ни одного с её младшим внуком. Возможно, это косвенное подтверждение слухам о том, что Меган Маркл и принц Гарри в опале у королевы.
Ранее королева Елизавета II записала своё предновогоднее обращение к подданным. Однако пользователи Сети обратили не столько внимания на её слова о непростом уходящем 2019-м, сколько на некоторые странности с семейными фото.
Фотографии, на которых запечатлены близкие английской королевы, стояли на столе, за которым сама Елизавета II и проговаривала своё обращение к подданным.
"Во-первых, бабуля шикарно выглядит. Во-вторых, фотки младшего внука с семьей на ее столе нет", - отметила у себя в телеграм-канале журналистка Юлия Витязева.
Фото: скриншот телеграм-канала Юлия Витязева
И действительно, на столе есть фото старшего внука с семьей и детьми, сына Чарльза, мужа, но нет ни одной герцогини Сассекской Меган Маркл и её супруга - принца Гарри, младшего внука королевы.
Косвенно это может подтверждать слухи, которые ходят в английском медиапространстве, о том, что Меган Маркл и принц Гарри в опале у королевы.
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