Меган Маркл и принц Гарри превратились в домоседов: Инсайдер раскрыл будни четы в Канаде

Напомним, ранее герцоги Сассекские отказались и от королевских титулов, и от всех причитающихся привилегий и уехали жить в Канаду. О том, как сейчас проводят свои семейные будни Меган Маркл и принц Гарри, сообщил инсайдер People.

Раскрывая детали из жизни пары, собеседник СМИ отметил, что те превратились в домоседов и наслаждаются "тихой жизнью". Будни четы наполнены прогулками, йогой и готовкой. "Они настоящие домоседы, которые любят отдыхать с Арчи и собаками", - отмечает инсайдер.

Издание "Дни.ру" пишет, что Меган Маркл и принцу Гарри очень тяжело далось решение об отказе от королевских обязанностей. Но тем не менее в Канаде парочка чувствует себя вполне комфортно.