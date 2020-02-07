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Меган Маркл и принц Гарри превратились в домоседов: Инсайдер раскрыл будни четы в Канаде
07 февраля 2020, 06:54 • 25 • В мире
Инсайдер People рассказал о буднях Меган Маркл и принца Гарри в Канаде после их отречения от королевских титулов. По словам собеседника СМИ, они превратились в домоседов.
Напомним, ранее герцоги Сассекские отказались и от королевских титулов, и от всех причитающихся привилегий и уехали жить в Канаду. О том, как сейчас проводят свои семейные будни Меган Маркл и принц Гарри, сообщил инсайдер People.
Раскрывая детали из жизни пары, собеседник СМИ отметил, что те превратились в домоседов и наслаждаются "тихой жизнью". Будни четы наполнены прогулками, йогой и готовкой. "Они настоящие домоседы, которые любят отдыхать с Арчи и собаками", - отмечает инсайдер.
Издание "Дни.ру" пишет, что Меган Маркл и принцу Гарри очень тяжело далось решение об отказе от королевских обязанностей. Но тем не менее в Канаде парочка чувствует себя вполне комфортно.
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