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Меган и Гарри возвращаются в Великобританию? Новость взбудоражила англичан
30 декабря 2020, 00:25 • 24 • В мире
Английское общество сегодня обсуждает только одну новость: принц Гарри и Меган Маркл в следующем году вернутся в Великобританию. Неужели самостоятельная жизнь в Штатах не удалась?
Переехавшие в США и снявшие с себя королевские обязанности герцоги Сассекские в 2021 году вернутся в Лондон. Об этом сообщил известный британский эксперт по королевской семье Эндрю Мортон. Жители Великобритании шокированы: ведь пара совсем недавно обзавелась роскошным особняком в Санта-Барбаре, а Гарри наконец удалось найти работу - они с Меган заключили контракт с Netflix и Spotify.
Впрочем, всё прояснилось несколько позже: супруги переедут в Англию не навсегда - их призывают сюда неотложные дела. Дело в том, что в 2021 году королева Елизавета II, бабушка Гарри, будет отмечать свой 95-летний юбилей, а почти сразу после этого ещё более значимую дату - 100 лет - отпразднует дедушка герцога Сассекского, принц Филипп.
Кроме того, летом в Лондоне планируют открыть памятник матери Гарри, принцессе Диане, - в 2021-м ей могло бы исполниться 60 лет. И конечно, принц не мог пропустить столь значимое для него мероприятие, тем более что к инициативе установить монумент он имел самое прямое отношение.
Интересно, как будут складываться на родине отношения Гарри со старшим братом: не так давно в СМИ просочилась информация, что братья практически не общаются, более того, Уильям вместе с принцем Чарльзом якобы сговорились отстранить непокорного Гарри от королевской семьи и вынудили его отказаться от титула.
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