Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Итоги выборов в Германии: В ФРГ выбрали "не немецкий путь"
"Нирвана ранен!": Сотрудника КГБ, убитого при штурме, узнали по шлему
"Прошу не путать": Глава МИД Венгрии ответил на угрозу Украины по газу
СМИ: Пентагон хочет использовать военные базы России
Главная / Украина

Меджлисовцы требуют запретить Усику везти чемпионские пояса в Крым

30 сентября 2021, 03:40  •  122 • Украина

Украинская власть и международные боксерские организации, которым принадлежат выигранные ранее боксером Александром Усиком чемпионские пояса, должны запретить ему привозить их в Крым.

Об этом в своем блоге заявил беглый российский пропагандист Айдер Муждабаев, ныне – замдиректора меджлисовского телеканала ATR,

По словам Муждабаева, первый тренер Усика Сергей Лапин, который работает в Крыму, является российским патриотом и не имеет права смотреть на чемпионские пояса.

«Усик не считает Крым завоеванным, и он собирается везти пояса эти в Крым. Я бы на месте украинского правительства запретил перевозить пояса в Крым. Пусть этому ватнику, своему тренеру с Путиным на майке, покажет через шлагбаум на КПВВ.

Возить эти (пояса), я думаю, что и федерация должна запретить это делать, потому что это оккупированная территория, которой принадлежат эти пояса – они не ему принадлежат. Выиграл он сейчас их, хозяин временный, но они ему не принадлежат.

Если туда поедут, в Крым оккупированный, поедут пояса, к ватнику, который воспевает Путина и ненавидит Украину, его тренер, и этот человек будет с ним обниматься, тогда что скажете? Уважаемые мои друзья, что вы скажете? Вы – патриоты, которые вдруг начали его хвалить, сочувствовать ему?» – заявил Муждабаев.

Этот чмырь зассал приехать на похороны своего отца в Тамбов в 2020...Вот и вся его свиная сущность

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники





122
Источник
Похожие новости
26 сентября 2021, 23:35
Украина настаивает на немедленном подписании газового контракта с Россией
29 сентября 2021, 15:45
Байрактары уже бомбят Донбасс, генерал ВСУ это подтвердил
28 сентября 2021, 05:50
Сенцов предложил перевоспитать Усика, чтобы тот перестал мыслить «путинскими штампами»
28 сентября 2021, 15:00
Украина видит угрозу более страшную, чем «Северный поток-2»
28 сентября 2021, 16:50
Чего ради Юлия Тимошенко заключила секретный пакт с олигархом Ринатом Ахметовым?
29 сентября 2021, 15:45
Главком ВСУ Валерий Залужный вывел Украину из перемирия на Донбассе, разрешив убивать ополченцев «в ответ»
Новости партнеров
 
Выбор дня
29 сентября 2021, 23:05
"Этого не сделано до сих пор": Путин поставил неуд за "космическую&quo...
30 сентября 2021, 00:55
Вице-премьер Украины "затёр" заявление главнокомандующего ВСУ по Донбассу
30 сентября 2021, 00:55
Украинские пользователи о перспективах лишиться безвиза с ЕС: "Зря страну семь л...
29 сентября 2021, 23:05
Сенатор призвал США "вступить в схватку" с Байденом из-за "победы"...
30 сентября 2021, 00:55
Американский генерал сообщил о секретном предложении талибов*
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
28 сентября 2021, 22:20
Захарова предупредила журналистов ФРГ после закрытия немецкого RT: "Вам понравится"
28 сентября 2021, 13:10
"Мёртвые тела тайком перебрасывают": В миграционном скандале всплыли казни и извращения
23 сентября 2021, 05:45
Зеленский перепутал цитаты из речи президента Путина и не понял смысла сказанного
29 сентября 2021, 02:00
"Нирвана ранен!": Сотрудника КГБ, убитого при штурме, узнали по шлему
24 сентября 2021, 10:10
В Раде назвали причину вероятного побега Зеленского в Россию
24 сентября 2021, 09:15
"Газпром" не хочет спасать Европу от холода бесплатно
27 сентября 2021, 06:55
Итоги выборов в Германии: В ФРГ выбрали "не немецкий путь"
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.