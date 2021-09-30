Меджлисовцы требуют запретить Усику везти чемпионские пояса в Крым

Украинская власть и международные боксерские организации, которым принадлежат выигранные ранее боксером Александром Усиком чемпионские пояса, должны запретить ему привозить их в Крым.Об этом в своем блоге заявил беглый российский пропагандист Айдер Муждабаев, ныне – замдиректора меджлисовского телеканала ATR,По словам Муждабаева, первый тренер Усика Сергей Лапин, который работает в Крыму, является российским патриотом и не имеет права смотреть на чемпионские пояса.«Усик не считает Крым завоеванным, и он собирается везти пояса эти в Крым. Я бы на месте украинского правительства запретил перевозить пояса в Крым. Пусть этому ватнику, своему тренеру с Путиным на майке, покажет через шлагбаум на КПВВ.Возить эти (пояса), я думаю, что и федерация должна запретить это делать, потому что это оккупированная территория, которой принадлежат эти пояса – они не ему принадлежат. Выиграл он сейчас их, хозяин временный, но они ему не принадлежат.Если туда поедут, в Крым оккупированный, поедут пояса, к ватнику, который воспевает Путина и ненавидит Украину, его тренер, и этот человек будет с ним обниматься, тогда что скажете? Уважаемые мои друзья, что вы скажете? Вы – патриоты, которые вдруг начали его хвалить, сочувствовать ему?» – заявил Муждабаев.Этот чмырь зассал приехать на похороны своего отца в Тамбов в 2020...Вот и вся его свиная сущность