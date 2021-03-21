Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Пусть США и ЕС подгузники меняют": О реакции Путина на оскорбление Ба...
Всё не так поняли? Оскорбившему Путина Байдену придумали оправдание
"Играет на опережение": Путин подставил и Байдена, и его команду - пол...
На телеканале в США рассказали анекдот про Байдена. Русские внесли уточнение
Главная / Украина

Меджлисовцы: Мы были готовы начать резню в Крыму, да Киев не решился

21 марта 2021, 01:25  •  120 • Украина

В разгар «русской весны» в 2014-м году меджлисовцы ждали от киевского руководства приказа «к оружию» и раздачи «стволов».

Об этом в эфире телеканала «Украина 24» заявил бывший главарь запрещенного в РФ меджлиса, депутат Верховной рады Мустафа Джемилев.

По словам Джемилева, украинская власть должна была раздать оружие и позволить воевать в Крыму.

«Что можно было сделать? Конечно же, мы ожидали, что отсюда, из Киева прозвучит нечто вроде такого: «Граждане! Страна в опасности, к нам вошел враг. К оружию!». Мы этого ждали, но этого не произошло. А безоружным людям, которые даже охотничьего оружия не имеют – сейчас спрашиваете, почему он не пошел? Так воевать люди, которые военнослужащие, должны были. Выполнять свой долг, а не ждать участия в войне мирного населения. Но когда страна объявляет чрезвычайное положение, обращается к народу, обеспечивает этот народ оружием, это другой разговор», – заявил Джемилев.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



120
Источник
Похожие новости
20 марта 2021, 21:45
Зеленский придумал новый способ бороться с оппозицией на Украине, чтобы не замарать руки
20 марта 2021, 23:35
«Порошенко трясётся от смеха»: СНБО Украины выкатил новый санкционный список
20 марта 2021, 23:35
Российские военные были готовы вернуть Крым еще в 1993. Ельцин не дал
20 марта 2021, 23:35
Жена Гордона сокрушается: Россия всегда опережала нас в Крыму!
21 марта 2021, 01:25
Нацисты разгромили и подожгли Офис Зеленского
21 марта 2021, 01:25
Меджлисовцы: Мы были готовы начать резню в Крыму, да Киев не решился
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
15 марта 2021, 00:35
Япония занервничала: Русские пилоты сделали прозрачный намёк после провокации с Курилами
19 марта 2021, 05:25
"Играет на опережение": Путин подставил и Байдена, и его команду - политолог
20 марта 2021, 04:20
"Владимир, ничего личного". И снова храп": У Байдена нашли тяжкий недуг
15 марта 2021, 19:50
Кто "слил" крупнейшую спецоперацию Украины и НАТО: В Киеве назвали имена "подозреваемых"
17 марта 2021, 02:05
Что стоит за дерзостью Зеленского: Эксперт раскрыл, почему президент Украины заговорил о Крыме
16 марта 2021, 01:20
"Если США дадут команду "фас": Эксперт предупредил, каких подлостей ждать от Украины
14 марта 2021, 19:05
"Пойдут даже против толпы": В США объяснили, почему американские военные так боятся русских
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.