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Меджлисовцы: Мы были готовы начать резню в Крыму, да Киев не решился
21 марта 2021, 01:25 • 120 • Украина
В разгар «русской весны» в 2014-м году меджлисовцы ждали от киевского руководства приказа «к оружию» и раздачи «стволов».
Об этом в эфире телеканала «Украина 24» заявил бывший главарь запрещенного в РФ меджлиса, депутат Верховной рады Мустафа Джемилев.
По словам Джемилева, украинская власть должна была раздать оружие и позволить воевать в Крыму.
«Что можно было сделать? Конечно же, мы ожидали, что отсюда, из Киева прозвучит нечто вроде такого: «Граждане! Страна в опасности, к нам вошел враг. К оружию!». Мы этого ждали, но этого не произошло. А безоружным людям, которые даже охотничьего оружия не имеют – сейчас спрашиваете, почему он не пошел? Так воевать люди, которые военнослужащие, должны были. Выполнять свой долг, а не ждать участия в войне мирного населения. Но когда страна объявляет чрезвычайное положение, обращается к народу, обеспечивает этот народ оружием, это другой разговор», – заявил Джемилев.
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