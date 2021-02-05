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Меджлисовцы грозят Зеленскому посольством США и Европарламентом

05 февраля 2021, 17:10  •  51 • Украина

Меджлисовцы пожалуются в Европарламент и президенту США на прекращение финансирование своего пропагандистского рупора – телеканала ATR со стороны украинского правительства.

Об этом в эфире телеканала заявил его замдиректора, беглый российский либеральный журналист Айдер Муждабаев.

Муждабаев счел унизительным новую политику министерства реинтеграции, которое отвечает за финансирование телеканала и предложило побороться за бюджетные средства на конкурсе с другими телеканалами.

«Это называется дискриминацией крымско-татарского народа, объясню почему, по пунктам – в этих конкурсах телеканал ATR, постыдных конкурсах, в этой конкуренции непонятно с кем, и в принципе с кем бы то ни было наш канал как голос нашего народа, единственный, участвовать не будет никогда – мы не для этого боремся за Украину, не для этого вещаем каждый день про политзаключенных, про страдания нашего народа, чтобы на конкурсной основе снимать какие-то ролики или какие-то культурологические программы…

Наверное, идея состоит еще в том, что хотят заменить ATR каким-то фейком, придумать какой-нибудь искусственный канал и сказать, что так и было, вроде, по-крымско-татарски что-то говорят и так далее. Но это не выйдет, крымским татарам такое впихнуть», – заявил Муждабаев.

Пропагандист также пригрозил подключить связи запрещенного в РФ Меджлиса в иностранных правительствах.

«Владимир Александрович Зеленский, послушайте, что я скажу – это наше четкое решение, взвешенное и продуманное, повторюсь, что мы ни в каких позорных конкурсах и ни в каких лотах участвовать не будем. Мы будем пытаться выжить как-то сами, если вы не будете нам помогать. Будем собирать деньги с людей, которые нас смотрят, с оккупированного Крыма нам передают какие-то конверты с деньгами бабушки, как-то мы будем делать, но понятно, что этого мало для телевидения.

Вы знаете, сколько стоит телевидение, Владимир Александрович, даже в самом минимальном виде, тем более телевидение в изгнании, которое все арендует, у которого ничего своего нет, все отнято. Не по нашей вине – мы не смогли защитить там, наша страна не смогла защитить Крым и так далее. Мы тут не по нашей вине находимся и помогать нам нужно не по нашей прихоти.

Поэтому мы будем обращаться в Конгресс США, мы будем обращаться в посольство США в Украине, будем обращаться лично к президенту Соединенных Штатов, господину Джозефу Байдену, который знает Украину и знает, кстати, про крымских татар тоже – у меня есть с ним общие знакомые, которые сообщают мне, что он в курсе всех проблем. Будем обращаться в Европейский парламент через наших друзей, депутатов из Польши, друзей депутатов от Литовской республики, которые прекрасно знают, когда уже закрывали в прошлом году ATR, эту проблему. Они будут поднимать вопрос в Европарламенте», – пригрозил Муждабаев.

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