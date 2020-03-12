Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
«Врач не знал, что ему делать»: в Подмосковье умерла девочка со СМА, не дождавши...
«Запад не оставил иного выбора»: к каким последствиям привела полная приостановк...
"Вся кровь за этот штурм будет лежать на вас": Турчинов внезапно заяви...
«Заводы — это вчерашний день»: Украина раскрыла плюсы от обвала промпроизводства
Главная / Карикатуры

Медведям на смех

12 марта 2020, 16:35  •  26 • Карикатуры
© Виталий Подвицкий
В Сети распространилось видео со всплывающей в арктических льдах американской атомной подлодкой Toledo. При этом адмирал Виктор Кравченко отметил, что советские и российское субмарины давно практикуют это.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



26
Источник
Похожие новости
10 марта 2020, 17:35
Прорвало
22 февраля 2020, 01:39
СтопХлам
28 февраля 2020, 20:09
Полет по приборам
05 марта 2020, 18:35
Закон не писан
26 февраля 2020, 16:09
Как с цепи сорвались
27 февраля 2020, 21:24
Лапша особого назначения
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
07 марта 2020, 00:35
Эрдоган перепутал Лаврова со своим министром. Он болен? Невролог оценил дисфункцию президента Турции
06 марта 2020, 02:35
План по Идлибу: Лавров озвучил главные договорённости Путина и Эрдогана
09 марта 2020, 11:35
На Украине объяснили, почему Киев проиграл войну в Донбассе
10 марта 2020, 20:35
Пробила лёд и всплыла: Атомная подлодка США появилась у военной базы России в Арктике
08 марта 2020, 06:35
Стрелков: Масштабная война неизбежна. Украина готовит мясорубку
06 марта 2020, 17:30
«По глупости оформил на себя чужую машину»: мать осуждённого за разбой шесть лет пытается доказать невиновность сына
09 марта 2020, 04:35
Автор строк «Никогда мы не будем братьями» не верит в реинтеграцию Крыма и Донбасса
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.