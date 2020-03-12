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Медведям на смех
12 марта 2020, 16:35 • 26 • Карикатуры
В Сети распространилось видео со всплывающей в арктических льдах американской атомной подлодкой Toledo. При этом адмирал Виктор Кравченко отметил, что советские и российское субмарины давно практикуют это.
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