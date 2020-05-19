Медведи на улицах: природа ликует во время пандемии • 96 • Аналитика

Медведь в калифорнийском городке чувствует себя уже как дома. Источник: tj.sputniknews.ru



Грета Тунберг удовлетворена

Пандемия COVID-19 и последовавшая за ней тотальная самоизоляция оказывают благоприятное воздействие на природу. С этим опосредованным положительным эффектом инфекции сложно поспорить. Конечно, все это будет не самым долговременным процессом, но среднегодовые значения объемов вредных выбросов коронавирус уже снизил. Китай, первый столкнувшийся с новой инфекцией и стремительно заморозивший работу промышленности с транспортом, за несколько недель «сэкономил» для атмосферы 200 млн. тонн углекислого газа. Конечно, не так много в сравнении с ежегодными мировыми выбросами (порядка 54 млрд. тонн), но ведь не один Китай ушел в карантин. Жители многих городов Поднебесной наконец увидели, как выглядит солнце без пелены смога. Стоит помнить, что немалую долю в энергобалансе Китая играет каменный уголь. Сокращение объемов его сжигания для природы выпало еще одним бонусом. Все-таки уменьшение использования природного газа не столь значимо, чем падение потребления каменного угля, при сгорании которого даже выделяются радиоактивные частицы. При этом китайцам рассчитывать на быстрое восстановление после эпидемии не приходится. Во-первых, многие страны, потребители продукции Китая, сейчас только входят в кризис, а во-вторых, в Поднебесной еще долго не снимут окончательно все ограничения.





Динамика изменения концентрации диоксида азота над Китаем. Положительный эффект карантина. Источник: greenpeace.ru

По мнению активистов Greenpeace, в мире формируется парадоксальная ситуация: глобальное снижение выбросов токсичных газов из-за смертельно опасной инфекции позволит сохранить несколько сот тысяч жизней. Ежедневно мы получаем сводки о тысячах умерших от COVID-19, но при этом глобальное снижение выбросов атмосферу сохраняет здоровье и жизни не меньшему количеству людей. В среднем, по данным ВОЗ, ежегодно от антропогенных выбросов в атмосферу в мире умирает до 7 млн. человек. Какую часть из них спасут последствия коронавируса?



Однако это одна сторона медали. Всемирный спад активности может вызвать в развивающихся странах настоящую гуманитарную катастрофу и массовый голод. В первую очередь, по данным ООН, в зону риска попадают десять стран: Венесуэла, Гаити, Демократическая Республика Конго, Йемен, Сирия, Нигерия, Эфиопия, Судан и Южный Судан. Во многом этот голод будет связан даже не с экономическим кризисом внутри этих государств, а с тяжелой ситуация внутри стран, способных им помочь. Как ожидают, коронавирус будет сокращать население не только вызывая фатальные осложнения в организме. Его опосредованное влияние еще только предстоит изучить.





Грета Тунберг. Источник: iz.ru

Разберем частные случаи последний COVID-19 на мир и экономику. Одним из маркеров снижения антропогенной активности в последние месяцы стала статистика продаж новых автомобилей. Если в Европе и США эти показатели колеблются в зависимости от региона в пределах 53-97%, то в Индии случилось настоящее чудо – ни одного проданного автомобиля за апрель! Это последствия тотальной изоляции 1,3 млрд. жителей страны. В Мумбае, кстати, впервые за 30 лет горожане увидели горные вершины Гималаев – почти полная остановка транспорта и промышленности развеяла привычный смог.



В Нью-Йорке перепуганные скученностью в общественном транспорте горожане массово пересаживаются на велосипеды. Опять же для сердечно-сосудистой системы полезно. Вкупе с запретом на использование личного транспорта в ряде стран и глобальном снижением интенсивности авиаперелетов все это приведет к кратковременному снижению выбросов. И еще. Недавно агентство Bloomberg объявило, что со временем мясо в США станет пищей для очень обеспеченных. Tyson Foods и Cargill, крупнейшие производители мясной продукции, закрылись, чем создали немалый дефицит. В итоге фермеры массово режут скот, что неизбежно положительно сказывается на природных ресурсах – воде, растительности и состоянии атмосферы. И здесь проблема для американцев серьезнее: в одночасье восстановить поголовье животных точно не удастся, а значит, у окружающей среды есть несколько месяцев, а то и лет на передышку.



За все это, безусловно, экоактивистка Грета Тунберг скажет спасибо. Она, кстати, на пару с актером Хоакином Фениксом уже высказалась положительно о разразившимся глобальном экономическом кризисе. Однако они справедливо упоминают о кратковременности положительных изменений. Можно привести частный пример последствий. Дело в том, что неизбежное снижение цены на топливо приведет к падению интереса покупателей к электромобилям. Приобретение этих дорогих игрушек и так уже серьезно дотируется отдельными государствами. В условиях кризиса эти дотации либо снизятся, либо вообще обнулятся. В Норвегии, к примеру, из-за экономического спада начали распродавать суверенный фонд, а эта страна много доплачивает своим автолюбителям за покупку электрокаров. Зачем покупать дорогую и неудобную машину с розеткой, если топливо будет стоить сущие центы? Как минимум в этом секторе потребления выбросы углерода в атмосферу могут впоследствии вырасти.



Ощутить на себе очищенный последствиями COVID-19 воздух могут, пожалуй, только жители мегаполисов, а вот столкнуться с осмелевшими животными теперь может каждый, нарушивший самоизоляцию.



Природа в наступлении

Человек в карантине: что это значит? Он меньше будет находиться на природе, с которой, мягко говоря, давно имеет уже не самые лучшие отношения. Меньше будет лесных пожаров, а это значит, что растительность сможет полноценно развиваться. Не в таких масштабах сгорят мелкие животные (вспомните катастрофические последствия недавних пожаров в Австралии), а ведь они станут звеньями чей-то цепи питания. Много где отменили сезоны охоты со всеми вытекающими бонусами для дикой природы. Люди будут меньше подкармливать птиц в парках и других рекреационных природных зона – это, кстати, очень хорошо, так как не нарушаются естественные процессы регулирования численности пернатых. А они, помимо всего прочего, неплохие переносчики опасных для человека болезней.









Олени в японском городе Нара. Источник: tj.sputniknews.ru

Однако для затаившихся в самоизоляции людей природа подготовила не только чистый воздух и чарующие птичьи трели, но и массовое наступление. В жарких странах стало некому обеззараживать бассейны и естественные водоемы в курортных зонах, а это привело к массовому размножению различных видов насекомых. Это не просто лишние неудобства жителям, а еще и серьезный вызов эпидемиологам. Можно ожидать новых вспышек, к примеру, малярии, лекарства от которой, напомню, сейчас используются для лечения COVID-19. В Африке, кстати, уже испытывают дефицит в подобных препаратах. В общем, получается порой замкнутый круг.



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Косяки мальков в Венеции. Источник: tj.sputniknews.ru

В большинстве своём животные очень быстро отвоевывают себе территории, ранее занятые человеком. Это и дельфины в Венеции, и козы в Лландидно в Уэльсе, и пума в Сантьяго, и медвежонок в Ярославле, покусавший в ночь на 18 мая случайного прохожего. Кстати, последний инцидент мог закончиться для человека трагично. На его счастье, неподалеку дежурил таксист, отпугнувший зверя и отвёзший пострадавшего в медпункт.





Пума в Сантьяго. Источник: tj.sputniknews.ru

А если карантин затянется в той или иной форме надолго? В новейшей истории есть прецедент массового захвата антропогенного пространства дикими животными – это 30-километровая зона отчуждения вокруг Чернобыльской АЭС. За последние десятилетия эта территория превратилась в настоящий заповедник с массой «краснокнижных» представителей флоры и фауны. Сейчас там правят бал хищники – волки и рыси, которые в свое время серьезно сократили численность кабанов, и, похоже, сформировали истинное экологическое равновесие. Постепенно в свободную от человека зону украинского Полесья приходят зубры, бурые медведи и другие животные, о которых уже и забыли. Конечно, напрямую переносить историю чернобыльской зоны отчуждения на современный карантинный мир нельзя. Все-таки человек из городов никуда не делся. Наступление будет фрагментарным, но опасность тесных контактов с диким миром природы вполне может принести очередную пандемию. Ведь мы помним, что чрезмерная близость 1,4 млрд. населения Китая к животным регулярно приводит к вспышкам новых инфекций, последняя из которых COVID-19 унесла уже более 300 тыс. жизней. А глобальный экономический кризис привел как минимум к заметному росту численности животных, в том числе и переносчиков опасных для человека зоонозных заболеваний. Вопрос в том, когда и где мы увидим первые по-настоящему негативные отголоски наступления дикого мира природы. Пандемия COVID-19 и последовавшая за ней тотальная самоизоляция оказывают благоприятное воздействие на природу. С этим опосредованным положительным эффектом инфекции сложно поспорить. Конечно, все это будет не самым долговременным процессом, но среднегодовые значения объемов вредных выбросов коронавирус уже снизил. Китай, первый столкнувшийся с новой инфекцией и стремительно заморозивший работу промышленности с транспортом, за несколько недель «сэкономил» для атмосферы 200 млн. тонн углекислого газа. Конечно, не так много в сравнении с ежегодными мировыми выбросами (порядка 54 млрд. тонн), но ведь не один Китай ушел в карантин. Жители многих городов Поднебесной наконец увидели, как выглядит солнце без пелены смога. Стоит помнить, что немалую долю в энергобалансе Китая играет каменный уголь. Сокращение объемов его сжигания для природы выпало еще одним бонусом. Все-таки уменьшение использования природного газа не столь значимо, чем падение потребления каменного угля, при сгорании которого даже выделяются радиоактивные частицы. При этом китайцам рассчитывать на быстрое восстановление после эпидемии не приходится. Во-первых, многие страны, потребители продукции Китая, сейчас только входят в кризис, а во-вторых, в Поднебесной еще долго не снимут окончательно все ограничения.По мнению активистов Greenpeace, в мире формируется парадоксальная ситуация: глобальное снижение выбросов токсичных газов из-за смертельно опасной инфекции позволит сохранить несколько сот тысяч жизней. Ежедневно мы получаем сводки о тысячах умерших от COVID-19, но при этом глобальное снижение выбросов атмосферу сохраняет здоровье и жизни не меньшему количеству людей. В среднем, по данным ВОЗ, ежегодно от антропогенных выбросов в атмосферу в мире умирает до 7 млн. человек. Какую часть из них спасут последствия коронавируса?Однако это одна сторона медали. Всемирный спад активности может вызвать в развивающихся странах настоящую гуманитарную катастрофу и массовый голод. В первую очередь, по данным ООН, в зону риска попадают десять стран: Венесуэла, Гаити, Демократическая Республика Конго, Йемен, Сирия, Нигерия, Эфиопия, Судан и Южный Судан. Во многом этот голод будет связан даже не с экономическим кризисом внутри этих государств, а с тяжелой ситуация внутри стран, способных им помочь. Как ожидают, коронавирус будет сокращать население не только вызывая фатальные осложнения в организме. Его опосредованное влияние еще только предстоит изучить.Разберем частные случаи последний COVID-19 на мир и экономику. Одним из маркеров снижения антропогенной активности в последние месяцы стала статистика продаж новых автомобилей. Если в Европе и США эти показатели колеблются в зависимости от региона в пределах 53-97%, то в Индии случилось настоящее чудо – ни одного проданного автомобиля за апрель! Это последствия тотальной изоляции 1,3 млрд. жителей страны. В Мумбае, кстати, впервые за 30 лет горожане увидели горные вершины Гималаев – почти полная остановка транспорта и промышленности развеяла привычный смог.В Нью-Йорке перепуганные скученностью в общественном транспорте горожане массово пересаживаются на велосипеды. Опять же для сердечно-сосудистой системы полезно. Вкупе с запретом на использование личного транспорта в ряде стран и глобальном снижением интенсивности авиаперелетов все это приведет к кратковременному снижению выбросов. И еще. Недавно агентство Bloomberg объявило, что со временем мясо в США станет пищей для очень обеспеченных. Tyson Foods и Cargill, крупнейшие производители мясной продукции, закрылись, чем создали немалый дефицит. В итоге фермеры массово режут скот, что неизбежно положительно сказывается на природных ресурсах – воде, растительности и состоянии атмосферы. И здесь проблема для американцев серьезнее: в одночасье восстановить поголовье животных точно не удастся, а значит, у окружающей среды есть несколько месяцев, а то и лет на передышку.За все это, безусловно, экоактивистка Грета Тунберг скажет спасибо. Она, кстати, на пару с актером Хоакином Фениксом уже высказалась положительно о разразившимся глобальном экономическом кризисе. Однако они справедливо упоминают о кратковременности положительных изменений. Можно привести частный пример последствий. Дело в том, что неизбежное снижение цены на топливо приведет к падению интереса покупателей к электромобилям. Приобретение этих дорогих игрушек и так уже серьезно дотируется отдельными государствами. В условиях кризиса эти дотации либо снизятся, либо вообще обнулятся. В Норвегии, к примеру, из-за экономического спада начали распродавать суверенный фонд, а эта страна много доплачивает своим автолюбителям за покупку электрокаров. Зачем покупать дорогую и неудобную машину с розеткой, если топливо будет стоить сущие центы? Как минимум в этом секторе потребления выбросы углерода в атмосферу могут впоследствии вырасти.Ощутить на себе очищенный последствиями COVID-19 воздух могут, пожалуй, только жители мегаполисов, а вот столкнуться с осмелевшими животными теперь может каждый, нарушивший самоизоляцию.Человек в карантине: что это значит? Он меньше будет находиться на природе, с которой, мягко говоря, давно имеет уже не самые лучшие отношения. Меньше будет лесных пожаров, а это значит, что растительность сможет полноценно развиваться. Не в таких масштабах сгорят мелкие животные (вспомните катастрофические последствия недавних пожаров в Австралии), а ведь они станут звеньями чей-то цепи питания. Много где отменили сезоны охоты со всеми вытекающими бонусами для дикой природы. Люди будут меньше подкармливать птиц в парках и других рекреационных природных зона – это, кстати, очень хорошо, так как не нарушаются естественные процессы регулирования численности пернатых. А они, помимо всего прочего, неплохие переносчики опасных для человека болезней.Однако для затаившихся в самоизоляции людей природа подготовила не только чистый воздух и чарующие птичьи трели, но и массовое наступление. В жарких странах стало некому обеззараживать бассейны и естественные водоемы в курортных зонах, а это привело к массовому размножению различных видов насекомых. Это не просто лишние неудобства жителям, а еще и серьезный вызов эпидемиологам. Можно ожидать новых вспышек, к примеру, малярии, лекарства от которой, напомню, сейчас используются для лечения COVID-19. В Африке, кстати, уже испытывают дефицит в подобных препаратах. В общем, получается порой замкнутый круг.В большинстве своём животные очень быстро отвоевывают себе территории, ранее занятые человеком. Это и дельфины в Венеции, и козы в Лландидно в Уэльсе, и пума в Сантьяго, и медвежонок в Ярославле, покусавший в ночь на 18 мая случайного прохожего. Кстати, последний инцидент мог закончиться для человека трагично. На его счастье, неподалеку дежурил таксист, отпугнувший зверя и отвёзший пострадавшего в медпункт.А если карантин затянется в той или иной форме надолго? В новейшей истории есть прецедент массового захвата антропогенного пространства дикими животными – это 30-километровая зона отчуждения вокруг Чернобыльской АЭС. За последние десятилетия эта территория превратилась в настоящий заповедник с массой «краснокнижных» представителей флоры и фауны. Сейчас там правят бал хищники – волки и рыси, которые в свое время серьезно сократили численность кабанов, и, похоже, сформировали истинное экологическое равновесие. Постепенно в свободную от человека зону украинского Полесья приходят зубры, бурые медведи и другие животные, о которых уже и забыли. Конечно, напрямую переносить историю чернобыльской зоны отчуждения на современный карантинный мир нельзя. Все-таки человек из городов никуда не делся. Наступление будет фрагментарным, но опасность тесных контактов с диким миром природы вполне может принести очередную пандемию. Ведь мы помним, что чрезмерная близость 1,4 млрд. населения Китая к животным регулярно приводит к вспышкам новых инфекций, последняя из которых COVID-19 унесла уже более 300 тыс. жизней. А глобальный экономический кризис привел как минимум к заметному росту численности животных, в том числе и переносчиков опасных для человека зоонозных заболеваний. Вопрос в том, когда и где мы увидим первые по-настоящему негативные отголоски наступления дикого мира природы. Евгений Федоров Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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