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Медведи и шакалы захватывают Прибалтику

22 января 2022, 10:45  •  124 • В мире
Медведи и шакалы захватывают Прибалтику, пока люди покидают регион в поисках работы.
Из-за массового отъезда населения в Западную Европу дикие звери начали осваивать территорию Прибалтики, включая крупные города. Об этом сообщает "Взгляд".
В частности, в Эстонии и Латвии расплодились шакалы, которые забегают даже в окрестности Риги. Одни эксперты считают, что животные добрались до Прибалтики самостоятельно, другие - что зверей завезли искусственно.
Глава Латвийской охотничьей ассоциации Харалд Барвикс опасается, что шакалы могут уничтожить привычную латвийскую фауну. Кроме того, они распространяют болезни.
Не стоит забывать и про других хищников. Так, жителей города Валка тревожат медведи, которые уничтожают плодовые деревья и копаются в мусоре.
Как передаёт телеканал "360", жителям Подмосковья предложили сдать свои новогодние ёлки на переработку. Собранные деревья отправят на одну из зооферм, чтобы пустить на корм животным.
Всего на территории Подмосковья функционирует 224 пункта приёма деревьев, а сама акция продлится до 15 февраля.

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