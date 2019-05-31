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Медведеву в Туркмении подарили щенка алабая и покатали на раритетной изумрудной «Волге»

31 мая 2019, 11:39  •  59 • В России

Утро в Ашхабаде для премьера Дмитрия Медведева, приехавшего в столицу Туркмении на заседание Совета глав правительств СНГ, выдалось необычным. В 8:20 утра перед гостиницей, в которой жил Медведев, остановилась сногсшибательная изумрудная «Волга» с белой крышей. В Туркмении белый цвет символизирует искренность, а вот автомобили черного цвета, даже представительские, тут запрещены. За рулем раритетного ГАЗ-21 сидел никто иной, как президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов. Это его личный автомобиль. Медведев занял пассажирское сидение спереди, и «Волга» тронулась в сторону президентского дворца. Там Бердымухамедов устроил для Медведева рабочий завтрак. Длился он час. Обсуждали развитие отношений двух стран.

За рулем раритетного ГАЗ-21 сидел никто иной, как президент Туркмении Гурбангулы БердымухамедовФото: REUTERS

Когда завтрак закончился, Медведева ждал сюрприз. Бердымухамедов подарил премьеру щенка алабая, которого еще называют волкодавом и среднеазиатской овчаркой. Пятнистый кабель дружелюбно разлегся на полу. Пес был без поводка. Медведев наклонился и погладил его. Как оказалось, клички у алабая пока нет.

- Как назовем? - спросил Медведев Бердымухамедова. Тот развел руками, давая понять, что выбор за новым хозяином.

Медведеву передали родословную щенка.

- Вот написано: отец - Гарабаш, мать - Аладжа, - прочитал документ Медведев.

Глядя на то, как щенок лежит в ногах у Медведева, Бердымухамедов заметил: «Хозяина нашел уже, узнал».

- Нашел, нашел, - засмеялся Медведев.

Как назовем? - Алабай! - Так алабай это же порода целиком : Медведев, Бердымухамедов и щенок.Источник видео: Россия 24.

Кстати, двумя годами ранее Бердымухамедов подарил щенка алабая по кличке Верный Владимиру Путину. Туркменский лидер привез с собой собаку на переговоры в Сочи.

Медведев в свою очередь тоже приготовил Бердымухамедову подарок - раритетное издание «Архитектурные памятники Туркмении». Книгу выпустили к 15-летней годовщине образования Туркменской ССР, она посвящена памятникам архитектуры средневековой Туркмении.

- Смотрите, издано Москва - Ашхабад, 39 год. Причем интересно, что книга двуязычная. Это в вашу библиотеку такой памятник исторический, - сказал Медведев.

- Это большой подарок, спасибо, - поблагодарил Бердымухамедов.

Из резиденции Бердымухамедова Медведев направился на заседание Совета глав правительств СНГ. По итогам переговоров было подписано девять документов, в том числе соглашение по борьбе с контрафактом. Также заключены соглашения о координации межгосударственных отношений в области фундаментальных исследований государств СНГ и соглашение в сфере музейного дела.

В прошлом году объем взаимной торговли стран СНГ вырос почти на 12%. В российском правительстве считают, что главная задача - обеспечить режим свободной торговли на пространстве СНГ. Для этого надо устранять торговые барьеры и упрощать бюрократические процедуры.

- Слухи о кончине СНГ совершенно необоснованны, мы продолжаем развиваться! - заявил журналистам после заседания председатель исполнительного комитета Содружества Сергей Лебедев.

В следующий раз главы правительств стран СНГ встретятся осенью в Москве.

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