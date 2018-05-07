Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Идея о единой автокефальной православной церкви на Украине приказала долго жить
«Анахронизм», которого так не хватает!
Михаил Делягин. Пора освободить интеллектуальный рабочий класс
«Ущерб себе больше, чем России»: почему американские компании добились переноса ...
Главная / В России

Медведеву снова предложено кресло премьера

07 мая 2018, 17:39  •  115 • В России

Уже через 2 часа после церемонии вступления в должность Президента России, Владимир Путин предложил кандидатуру Дмитрия Медведева на пост нового премьер-министра страны. Ведь сразу после произнесения президентом присяги, прежнее правительство, согласно Конституции, уходит в отставку.

«В соответствии с пунктом «а» статьи 83 и статьей 111 Конституции РФ президент внёс кандидатуру Дмитрия Медведева для получения согласия Госдумы на назначение его председателем правительства», - сообщила пресс-служба Кремля.

- Уже вечером 7 мая состоятся заседания фракций парламента, на которых будет обсуждаться предложенная кандидатура, - рассказал «Комсомолке» депутат Госдумы Александр Старовойтов. - 8 мая утром встречи кандидата в премьеры с фракциями продолжатся. А в полдень, на пленарном заседании по итогам этих консультаций пройдет голосование. И если Госдума одобрит предложенную президентом кандидатуру, то новый премьер приступит к своим обязанностям.

Кстати, в первую очередь эти обязанности предусматривают в течение недели предложить президенту состав нового правительства. Так что в ближайшие дни нас ждут большие кадровые перестановки в Кабмине.

Ну а пока новое правительство не сформировано и не утверждено, Путин попросил его старый состав продолжать исполнять обязанности.

Что интересно, Дмитрий Медведев, в случае своего утверждения Госдумой, станет вторым премьер-министром в современной России, усидевшим в своем кресле после выборов президента. До него это удалось лишь Виктору Черномырдину в 1996 году, после избрания на второй срок Бориса Ельцина.

В 2000 году премьера Владимира Путина (после его избрания президентом), сменил Михаил Касьянов.

В 2004 году Касьянова, буквально за полторы недели до выборов, сменил Михаил Фрадков. Но его, за полгода до выборов 2008-го, в свою очередь сменил Виктор Зубков.

В 2008 году сразу после выборов Зубкова сменил Путин, ставший премьером.

В 2012-м, так же сразу после выборов, новым премьером стал Дмитрий Медведев.

Он проработал на этом месте вплоть до выборов 2018 года и, скорее всего, продолжит занимать его дальше.

При этом Медведев стал уже рекордсменом по пребыванию на посту премьера России (более 6 лет).

КАК ЭТО БЫЛО

Инаугурация президента: Путин показал новый лимузин и обсудил планы с волонтерами

В последний раз столько хорошо знакомых, но не сразу узнаваемых людей я видел на встрече выпускников не помню уже в каком году. На входе в Большой Кремлевский дворец, где проходила инаугурация Владимира Путина, скопилась небольшая очередь. Можно было бесконечно рассматривать окружающих, вспоминая - кто это перед тобой (подробности)

ПОЛНЫЙ ТЕКСТ РЕЧИ ПУТИНА

"Мы обязательно добьемся успеха. Сделаю для этого все, что в моих силах!". Полный текст инаугурационной речи Владимира Путина

"КП" публикует полный текст выступления Владимира Путина на церемонии инаугурации 7 мая 2018 (подробности)

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

Загрузка...
115
Источник
Похожие новости
06 мая 2018, 22:09
Как проходили прошлые инаугурации президента и чего ждать от нынешней
07 мая 2018, 04:39
Инаугурация президента России 7 мая 2018. Прямая онлайн-трансляция
07 мая 2018, 14:24
"Мы обязательно добьемся успеха. Сделаю для этого все, что в моих силах!". Полный текст инаугурационной речи Владимира Путина

07 мая 2018, 17:39
О сбережении народа, бюрократической мертвечине и честной и отзывчивой власти: 10 главных тезисов речи Владимира Путина на инаугурации
07 мая 2018, 17:39
Украина возбудила уголовное дело по факту задержания в Крыму судна с браконьерами
06 мая 2018, 22:09
Митинг левой оппозиции в Москве прошел без серьезных инцидентов
Новости партнеров
 
 
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Комментарии
 
Популярные новости
05 мая 2018, 20:09
Зачем Навальнисты кидали в полицию булыжники
02 мая 2018, 19:09
Записки Колорадского Таракана. «Бесы… Бесы все злей и злей…»
01 мая 2018, 17:09
Конфуз НАТО: Трамп хорошо считает деньги, но не «Томагавки»
02 мая 2018, 22:09
«Москва относится спокойно»: зачем военные корабли НАТО вошли в Чёрное море
04 мая 2018, 19:54
Искусство держать государственную паузу
03 мая 2018, 19:24
"Находим полное понимание у моряков". Крымские пограничники ответили на жалобы Украины по поводу проверок в Азовском море
02 мая 2018, 12:09
«Политики заткнули уши»: Россиянин сам себе провел операцию в украинском плену
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2018 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.