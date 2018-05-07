Медведеву снова предложено кресло премьера

Уже через 2 часа после церемонии вступления в должность Президента России, Владимир Путин предложил кандидатуру Дмитрия Медведева на пост нового премьер-министра страны. Ведь сразу после произнесения президентом присяги, прежнее правительство, согласно Конституции, уходит в отставку.

«В соответствии с пунктом «а» статьи 83 и статьей 111 Конституции РФ президент внёс кандидатуру Дмитрия Медведева для получения согласия Госдумы на назначение его председателем правительства», - сообщила пресс-служба Кремля.

- Уже вечером 7 мая состоятся заседания фракций парламента, на которых будет обсуждаться предложенная кандидатура, - рассказал «Комсомолке» депутат Госдумы Александр Старовойтов. - 8 мая утром встречи кандидата в премьеры с фракциями продолжатся. А в полдень, на пленарном заседании по итогам этих консультаций пройдет голосование. И если Госдума одобрит предложенную президентом кандидатуру, то новый премьер приступит к своим обязанностям.

Кстати, в первую очередь эти обязанности предусматривают в течение недели предложить президенту состав нового правительства. Так что в ближайшие дни нас ждут большие кадровые перестановки в Кабмине.

Ну а пока новое правительство не сформировано и не утверждено, Путин попросил его старый состав продолжать исполнять обязанности.

Что интересно, Дмитрий Медведев, в случае своего утверждения Госдумой, станет вторым премьер-министром в современной России, усидевшим в своем кресле после выборов президента. До него это удалось лишь Виктору Черномырдину в 1996 году, после избрания на второй срок Бориса Ельцина.

В 2000 году премьера Владимира Путина (после его избрания президентом), сменил Михаил Касьянов.

В 2004 году Касьянова, буквально за полторы недели до выборов, сменил Михаил Фрадков. Но его, за полгода до выборов 2008-го, в свою очередь сменил Виктор Зубков.

В 2008 году сразу после выборов Зубкова сменил Путин, ставший премьером.

В 2012-м, так же сразу после выборов, новым премьером стал Дмитрий Медведев.

Он проработал на этом месте вплоть до выборов 2018 года и, скорее всего, продолжит занимать его дальше.

При этом Медведев стал уже рекордсменом по пребыванию на посту премьера России (более 6 лет).

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