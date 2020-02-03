Медведевский отзыв

Отрешение Дмитрия Медведева с поста премьер-министра привело к тому, что под вопросом оказались и судьбы региональных руководителей, прочность позиций которых по традиции связывали именно с аппаратным влиянием председателя российского правительства. В первую очередь речь может идти о ростовском губернаторе Василии Голубеве (последнем из так называемого медведевского призыва), а также о главе Карелии Артуре Парфенчикове.

Последний формально в число «медведевских» не входит, так как был назначен на должность Владимиром Путиным. Однако своей карьерой Парфенчиков во многом обязан именно знакомству с Медведевым, вместе с которым он некогда учился на юрфаке ЛГУ. И вот теперь кресла под ними закачались.

«Медведевский» призыв

Как известно, Дмитрий Медведев пробыл президентом России с 2008 по 2012 год. Степень его независимости, конечно, никто не преувеличивает, но по ряду вопросов, в том числе внутрироссийских кадровых назначений, решения он принимал самостоятельно. В частности, Медведев назначил целый ряд губернаторов, которые после его ухода с поста главы государства оказались в слегка «подвешенном» состоянии и в период с 2012 по 2020 год один за другим теряли власть. Вряд ли это была какая-то специальная «расправа», скорее вновь взявший власть в свои руки Владимир Путин к «медведевским» назначенцам присматривался особенно внимательно. И, наверное, причины были – во всяком случае, попавшийся на взятке вятский губернатор Никита Белых был именно из того, ещё «медведевского призыва». Впрочем, Белых можно считать исключением – у прочих глав регионов, обязанных своим креслом Медведеву, политическая судьба сложилась получше. Так, мурманский губернатор Марина Ковтун, несмотря на все скандалы вокруг её деятельности и аресты людей из ближайшего окружения, включая вице-губернатора Игоря Бабенко, сумела пойти на второй срок, подав в отставку только весной 2019 года.

В результате из всего «медведевского призыва» на данный момент у штурвала остался только губернатор Ростовской области Василий Голубев. Бывший глава Ленинского района Ростовской области был утверждён главой региона в мае 2010 года, придя на Дон как столичный «варяг». Не до конца понимая сложившиеся в регионе расклад и правила, Голубев наломал немало дров. Многие аналитики считают, что Голубеву повезло, если так можно выразиться, с войной на приграничной украинской территории – в условиях зашкаливающего роста напряжённости исполнительный и послушный чиновник, толково и до последней запятой выполняющий все команды федерального центра, оказался очень востребованным. А что про губернатора ходят всякие нехорошие пересуды – так кто ж без греха?

Тревожная новость

Однако в последние несколько лет ситуация в Донбассе стабилизировалась, зато спецслужбы всё чаще начали обращать внимание на действия региональных чиновников в Ростовской области. Только в течение 2019 года один за другим под арест попали бывшие и действующие министры, мэры крупных городов, руководство налоговой службы региона, крупные таможенники, а своеобразной жемчужиной этой «коллекции» стал домашний арест по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями вице-губернатора Ростовской области Сергея Сидаша. Впрочем, как показывает пример бывшего губернатора Мурманской области Марины Ковтун, у которой также под арестом оказался вице-губернатор, прямо винивший её в участии в коррупционных схемах, этого может оказаться мало для смены руководителя региона. Во всяком случае, до того момента, пока у него сохраняется опора на такой ресурс, как премьер-министр. Голубев эту поддержку, похоже, ощущал, а потому мог позволить себе публично усомниться в правильности действия спецслужб, гневно обвинив силовиков в том, что, задерживая министров, они парализуют деятельность правительства области.

По теме 1569 Лера Кудрявцева обратилась к Дмитрию Шепелеву с угрозой Дмитрий Шепелев подшутил над репутацией телеведущей Леры Кудрявцевой в своем микроблоге, за что Кудрявцева пригрозила мужчине выдать аудитории его тайны.

«Своими заявлениями Голубев прямо говорит о том страхе, который он ощущает в отношении его самого. Он прекрасно понимает, что в любой момент силовики могут «прийти» и за ним», – комментировал изданию «Блокнот» эти заявления директор института эффективного управления «Система» Дмитрий Савельев. Потому факт ухода в отставку правительства во главе с Медведевым, судя по всему, произвёл на Голубева почти парализующий эффект.

«Хитом» в ростовских соцсетях стал снятый на видео комментарий Василия Голубева к посланию президента РФ Федеральному собранию, данный им вскоре после появления новости об уходе Медведева. Губернатор путался в словах, очевидно, пребывая бесконечно далеко от мыслей о поддержке рождаемости. Многие даже предположили: уж не пьян ли глава региона? Но нет, алкоголь тут был явно ни при чём. Скорее покоя не давали тревожные размышления о будущем. Вполне естественно, что такая реакция на уход Медведева с его поста дала новый толчок слухам, что и последний губернатор «медведевского призыва» вот-вот уйдёт с должности. То ли «по-плохому», как Белых, то ли «по-хорошему», как Ковтун.

Оставайся, мальчик, с нами

Своей карьерой Артур Парфенчиков во многом обязан именно знакомству с Медведевым, вместе с которым он некогда учился (фото: Артём Геодакян/ТАСС)

Другим главой региона, на политических перспективах которого отставка Медведева может поставить очевидный крест, стал глава Карелии Артур Парфенчиков. Бывшего главу Федеральной службы судебных приставов на эту должность в 2017 году назначил Владимир Путин, и, по сути, для Парфенчикова это стало понижением и своего рода ссылкой из блистательной столицы в нищую провинцию. Поэтому последние три года карельский губернатор мечтал вернуться. Ему поочерёдно «примеряли» мундиры то заместителя главы Следкома, то даже генерального прокурора. Рассчитывал Парфенчиков, надо полагать, на главного творца своей карьеры – хорошего приятеля и бывшего однокурсника Дмитрия Медведева, который, собственно, и помог бывшему прокурору Петрозаводска дорасти до поста главного судебного пристава страны. Любопытно, что, как и Голубев, Парфенчиков, ощущая поддержку второго лица страны, вёл себя достаточно свободно, пускаясь в пререкания с Рашидом Нургалиевым и Николаем Патрушевым, которые критиковали работу республиканской власти. Парфенчикова в отличие от Голубева в отставку всерьёз никто не провожает, но в начале января его политический вес значительно снизился, и на возвращение в Москву он больше рассчитывать не может.

«Отставка председателя правительства системно ослабила позиции ряда глав регионов, в том числе Артура Парфенчикова. Его имя не звучит в экспертных кругах при обсуждении потенциальных кандидатов в новые министры и руководители федеральных органов исполнительной власти. При этом из губернаторского призыва-2017 Максим Решетников, губернатор Пермского края, и Андрей Никитин, губернатор Новгородской области, довольно обоснованно рассматриваются в качестве кандидатов на руководство федеральным Министерством экономического развития. Даже если назначения не произойдут, то само упоминание этих фамилий свидетельствует как о включении в федеральную повестку, так и о выстраивании отношений с ключевыми центрами принятия политических решений. Алексей Цыденов (глава Бурятии), Александр Бречалов (глава Удмуртии), Антон Алиханов (губернатор Калининградской области) дополняют список глав территорий, победивших на выборах в сентябре 2017 года, которые рано или поздно смогут продолжить федеральную карьеру. Артура Парфенчикова в этом списке больше нет», – констатирует карельский политолог Олег Реут.

Впрочем, все эти предположения основаны на одном-единственном допуске, что ушедший с поста премьер-министра и занявший должность заместителя председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев действительно потерял реальный политический вес. Но так ли это – станет ясно, лишь когда предложенная главой государства реформа органов госуправления окончательно завершится. Так что и у губернаторов-неудачников ещё остаётся слабый, но шанс на продолжение политической карьеры.