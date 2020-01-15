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Медведева сменил Мишустин
15 января 2020, 20:39 • 46 • В России
После отставки Дмитрия Медведева прошли буквально пара часов, и Владимир Путин уже внес на рассмотрение в Государственной Думу кандидатуру нового главы кабинета министров. Им стал руководитель Федеральной налоговой службы России Михаил Мишустин.
- Путин провел рабочую встречу с Михаилом Мишустиным и предложил ему занять должность председателя правительства, - сообщила пресс-служба президента. - Заручившись согласием, он внес кандидатуру Мишустина на должность премьер-министра на рассмотрение в Госдуму
ИНТЕРВЬЮ
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