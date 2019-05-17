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Медведева, Силуанова и Чубайса - в тюрьму. Сатановский дал рекомендацию по борьбе с безобразной работой госкорпораций

17 мая 2019, 04:54  •  55 • Политика
Глава Института Ближнего Востока Евгений Сатановский отреагировал на последние заявления руководителя СК России Александра Бастрыкина, который рассказал о масштабных хищениях в "Роскосмосе". Эксперт отметил, что результаты работы госкорпораций в стране не сомнительны, а абсолютно безобразны.
Результаты работы российских госкорпораций не просто сомнительны, а абсолютно безобразны. Об этом Царьграду заявил политолог и глава Института Ближнего Востока Евгений Сатановский.
Ранее в Сети начали распространяться приписываемые Сатановскому слова о том, что главу корпорации "Роснано" Анатолия Чубайса, министра финансов России Антона Силуанова и премьер-министра Дмитрия Медведева нужно отправить "за решётку". Пока такие люди находятся во власти, ни о какой борьбе с коррупцией и реализации масштабных нацпроектов говорить нельзя.
Как отметил сам политолог, эту точку зрения он выразил в одном из старых эфиров на радио. Сатановский не отказывается от своих слов, так как заинтересован в том, чтобы в стране никто не воровал, экономика развивалась замечательно, а коррупция и наркотрафик были ликвидированы. Поэтому такие люди, как Чубайс, Медведев и Силуанов должны быть отправлены в тюрьму.
Он также напомнил о недавних заявлениях главы СК России Александра Бастрыкина, который пожаловался на то, что следователи на протяжении пяти лет расследуют дела о хищениях в "Роскосмосе".
"Я небольшой поклонник экономической политики правительства и госкорпораций. Схожусь с президентом и руководством СК по поводу воровства в "Роскосмосе" и со многими представителями правоохранительной системы... Результаты работы госкорпораций не сомнительны, а абсолютно безобразны", - подчеркнул Сатановский, добавив, что экономика России стагнирует, пока список Forbes стремительно расширяется.
Напомним, 15 мая глава СК России Александр Бастрыкин рассказал о том, что правоохранители выявили миллиардные хищения в "Роскосмосе". Перед этим в госкорпорации подтвердили, что гендиректор НИИ КП Юрий Яскин уволился по собственному желанию, прислав заявление из-за границы.
Отъезд Яскина произошёл на фоне инициированного "Роскосмосом" аудита деятельности подотчётного топ-менеджеру предприятия. При этом Бастрыкин отметил, что злоумышленники используют очень простые схемы: за границу переводятся деньги, потом уезжают члены семьи вора, а в финале - сам преступник.

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