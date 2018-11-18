Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Brexit по-русски: Тереза Мэй снимает стресс с помощью алкоголя
Толстой. Воскресенье (18.11.2018)
«Могу я поставить еще больше?»: Трамп оценил свою работу в Белом доме на «высший...
Макрон побил антирекорд собственной популярности
Главная / Политика

«Медведева не уважают даже на саммите АТЭС»: Медиаэксперт о фото из Папуа-Новой Гвинеи

18 ноября 2018, 23:09  •  177 • Политика
На коллективном фото участников саммита АТЭС в Папуа-Новой Гвинее премьера России Медведева поставили во второй ряд. «Совсем этот АТЭС тебя не уважает!» - отмечает журналист и медиаэксперт Смирнов в соцсетях.
Премьер-министр России Дмитрий Медведев оказался во втором ряду на коллективном фото участников саммита организации «Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество» (АТЭС). В соцсетях расценили это как признак неуважения к Медведеву.
На опубликованном фото с мероприятия можно увидеть, что Дмитрий Медведев стоит на снимке ровно по центру, но не в первом, а во втором ряду. При этом не похоже, что премьер как-то расстроен этим фактом. Напротив, на фото он широко улыбается.
«Совсем этот АТЭС тебя не уважает!», - прокомментировал снимок журналист и медиаэксперт Дмитрий Смирнов на своей странице в Twitter.
«Как бы правильно, в первом ряду Главы государств», - отмечает один из внимательных пользователей.
«Медведев не президент, слава Богу!», - добавляют другие.
«Совсем этот АТЭС тебя не уважает!»: Представляющего Россию на саммите в Папуа-Новой Гвинее Дмитрия Медведева на фотографировании лидеров поставили во второй ряд pic.twitter.com/8o1C689EMd
— Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 17 ноября 2018 г.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

177
Источник
Похожие новости
18 ноября 2018, 16:39
«Он видит себя офицером оккупации»: В Германии раскритиковали посла США за вызывающее поведение
18 ноября 2018, 10:09
Украинский генерал заявил о риске «полномасштабной войны» с Россией на Азовском море
18 ноября 2018, 16:39
Адвокат подтвердил слухи о госпитализации Януковича

18 ноября 2018, 23:09
«Медведева не уважают даже на саммите АТЭС»: Медиаэксперт о фото из Папуа-Новой Гвинеи
18 ноября 2018, 19:54
«Обслуживают интересы США»: Госдума о словах украинского генерала о «большой войне» между Россией и Украиной
18 ноября 2018, 03:39
«Ломали двери, оскорбляли»: сторонники автокефалии штурмовали резиденцию митрополита Ефрема - видео
Новости партнеров
 
 
Новости партнеров
 
Новости партнеров
 
Популярные новости
13 ноября 2018, 03:09
«Никто не заставлял брать долги»: кто виноват в повышении тарифов на газ на Украине
16 ноября 2018, 09:24
Курилы в обмен на военные базы США: Япония сделала России предложение
17 ноября 2018, 01:24
«Она тщательно скрывала себя»: знакомые гермафродита из Иркутской области рассказали о её характере
12 ноября 2018, 01:24
Порошенко похвастал кратким разговором с Трампом
13 ноября 2018, 09:39
«Приказали чистить снег с осуждёнными, потом избили»: капитан ФСИН заявила об издевательствах начальства
15 ноября 2018, 03:54
«Масштабы проблемы лишь нарастают»: почему США не могут взять под контроль ситуацию с пожарами в Калифорнии
16 ноября 2018, 17:24
"Это ненормально": В Госдуме предложили проверить депутата, пытавшегося засунуть коллеге палец в ухо
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2018 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.