|
«Медведева не уважают даже на саммите АТЭС»: Медиаэксперт о фото из Папуа-Новой Гвинеи
18 ноября 2018, 23:09 • 177 • Политика
На коллективном фото участников саммита АТЭС в Папуа-Новой Гвинее премьера России Медведева поставили во второй ряд. «Совсем этот АТЭС тебя не уважает!» - отмечает журналист и медиаэксперт Смирнов в соцсетях.
Премьер-министр России Дмитрий Медведев оказался во втором ряду на коллективном фото участников саммита организации «Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество» (АТЭС). В соцсетях расценили это как признак неуважения к Медведеву.
На опубликованном фото с мероприятия можно увидеть, что Дмитрий Медведев стоит на снимке ровно по центру, но не в первом, а во втором ряду. При этом не похоже, что премьер как-то расстроен этим фактом. Напротив, на фото он широко улыбается.
Подпишитесь на нас
177
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Новости партнеров
|
13 ноября 2018, 03:09
|
16 ноября 2018, 09:24
|
17 ноября 2018, 01:24
|
12 ноября 2018, 01:24
|
13 ноября 2018, 09:39
|
15 ноября 2018, 03:54
|
16 ноября 2018, 17:24