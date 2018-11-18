«Медведева не уважают даже на саммите АТЭС»: Медиаэксперт о фото из Папуа-Новой Гвинеи

На коллективном фото участников саммита АТЭС в Папуа-Новой Гвинее премьера России Медведева поставили во второй ряд. «Совсем этот АТЭС тебя не уважает!» - отмечает журналист и медиаэксперт Смирнов в соцсетях.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев оказался во втором ряду на коллективном фото участников саммита организации «Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество» (АТЭС). В соцсетях расценили это как признак неуважения к Медведеву.

На опубликованном фото с мероприятия можно увидеть, что Дмитрий Медведев стоит на снимке ровно по центру, но не в первом, а во втором ряду. При этом не похоже, что премьер как-то расстроен этим фактом. Напротив, на фото он широко улыбается.

«Совсем этот АТЭС тебя не уважает!», - прокомментировал снимок журналист и медиаэксперт Дмитрий Смирнов на своей странице в Twitter. «Как бы правильно, в первом ряду Главы государств», - отмечает один из внимательных пользователей. «Медведев не президент, слава Богу!», - добавляют другие.