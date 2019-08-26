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Медведева и правительство в отставку? Как спасти народ от бедности, а Россию от социального взрыва – эксперты

26 августа 2019, 18:24  •  48 • Политика
Экономист Михаил Хазин прокомментировал Царьграду заявление президента России Владимира Путина в ходе совещания с правительством, в ходе которого глава государства заметил, что доходы населения растут медленно и это вызывает у него беспокойство.
"Вообще у нас нет экономического роста. То есть правительство, безусловно, докладывает Путину, что рост есть, но это враньё. Более того, Путин знает, что это враньё. Почему он об этом не говорит вслух? Потому что если он обвинит правительство во лжи, то его [правительство – прим. Царьград] надо увольнять, сразу же. К увольнению он пока не готов, главным образом потому, что альтернативной модели пока нет. А по этой причине нужно пока вот это не трогать", - пояснил эксперт.
Из-за того, что в стране уже семь лет экономический спад, падают доходы граждан, отметил Хазин.
"Тут правительство вынуждено признавать, что они падают, поскольку слишком много косвенных данных, начиная от трат граждан в магазинах и кончая целой кучей косвенных факторов. По этой причине правительство говорит: ну вот так получается, что рост вроде бы уже начался, но доходы пока не растут, и это плохо. На что Путин, понимая, что обвинить правительство во лжи он пока не может, он соответственно, требует от правительства решить ту задачу, которую она, безусловно, решить не может, потому что для этого надо, прежде всего, организовать экономический рост. А экономический рост организовать либеральное правительство не может, потому что либеральные инструменты такой возможности не дают. Значит, для того, чтобы получить экономический рост, необходимо отказаться от либеральной модели экономики. Для этого, прежде всего, нужно убрать либеральную команду из правительства, целиком. Из Центрального банка, из Минфина, из Министерства экономики, из аппарата правительства, из других министерств. Как только это будет сделано, можно будет начать разрабатывать программу развития, сравнимую с той, которую организовали Маслюков и Геращенко в 1998-99 годах", - считает экономист.
"Всего-навсего нужно уволить всю либеральную команду", - уверен эксперт.
Что сказал Путин
В своем выступлении глава Кремля отметил, что инфляция в России постепенно приближается к целевому показателю в 4,5% в год, что является положительным фактором.
"Но даже на этом фоне и с учётом увеличения зарплат в экономике реальные доходы людей растут медленно. Такое положение дел не может не вызывать беспокойство", — заявил Владимир Путин.
Также глава государства призвал сделать более динамичным и устойчивым рост экономики. В этой связи Путин предложил участникам совещания обсудить дополнительные решения, которые нужны для решения этих двух проблем.
Реакция
"А у Орешкина это не вызывает никакого беспокойства. Иначе его Министерство уже бы шевелилось и результаты этого шевеления давали бы положительный результат", - отмечает в своем Telegram телеведущий Владимир Соловьев.
Олигархи богатеют, а бедняков все больше
Ранее Росстат сообщил, что численность населения России с доходами ниже прожиточного минимума в I квартале 2019 года выросла на 0,5 миллиона человек, до 20,9 миллионов. При этом в первом квартале 2019 года уровень бедности в России вырос до 14,3 процента, тогда как в I квартале 2018 года он составлял 13,9 процента, отмечается в сообщении статистического ведомства.
На этом фоне совокупное состояние богатейших граждан России за первые семь месяцев 2019 года выросло на 36,324 миллиарда долларов, свидетельствуют данные рейтинга Bloomberg Billionaires Index (BBI).
Как отметил экономический обозреватель Царьграда Юрий Пронько, расслоение между богатыми и бедными в России идет семимильными шагами и приобретает угрожающие для социального равновесия пропорции.
"Падение в нищету, гигантские долги перед банками основной массы населения страны на фоне сверхдоходов российских олигархов, которые только с начала года, как я уже отметил, обогатились еще на $35,5 млрд – прямая дорога к социальному взрыву", - предупреждает Пронько.

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