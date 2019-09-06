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Медведев заявил об углублении интеграции РФ и Белоруссии

06 сентября 2019, 20:54  •  54 • Политика
Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил на встрече со своим белорусским коллегой Сергеем Румасом о готовности программы действий и перечня «дорожных карт» по углублению экономической интеграции РФ и Белоруссии. Об этом 6 сентября сообщает ТАСС.
По словам Медведева, министерства экономики, а также другие ведомства обеих стран принимали участие в разработке программы действий и списка «дорожных карт». «Основная информационная среда будет именно там, основные положения, которые подлежат реализации» — добавил премьер-министр.
Сегодня премьер-министры РФ и Белоруссии планируют завершить первый этап — согласование проекта программы, отметил Румас. Затем будет осуществлен переход ко второму этапу — подготовке «дорожных карт». Это займет около трех месяцев — списки дорожных карт будут готовы к началу декабря, рассказал белорусский премьер.
Медведев и премьер Белоруссии уже провели переговоры в узком составе. Российский глава правительства отметил, что остался ряд нюансов, которые можно обсудить в расширенном составе.
3 сентября стало известно, что проект программы по интеграции с Россией передали для дальнейшего одобрения президенту Белоруссии Александру Лукашенко.
О том, что белорусское правительство предложит Лукашенко план интеграции с Россией, стало известно 23 августа — тогда Москва и Минск договорились разработать 28 «дорожных карт» по интеграции. Как рассказал Румас, в программе документа будет заложен принцип «две страны — один рынок». При этом он подчеркнул, что документ насчитывает 66 пунктов, и практически все они согласованы.

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