Медведев заявил об углублении интеграции РФ и Белоруссии

Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил на встрече со своим белорусским коллегой Сергеем Румасом о готовности программы действий и перечня «дорожных карт» по углублению экономической интеграции РФ и Белоруссии. Об этом 6 сентября сообщает ТАСС.

По словам Медведева, министерства экономики, а также другие ведомства обеих стран принимали участие в разработке программы действий и списка «дорожных карт». «Основная информационная среда будет именно там, основные положения, которые подлежат реализации» — добавил премьер-министр.

Сегодня премьер-министры РФ и Белоруссии планируют завершить первый этап — согласование проекта программы, отметил Румас. Затем будет осуществлен переход ко второму этапу — подготовке «дорожных карт». Это займет около трех месяцев — списки дорожных карт будут готовы к началу декабря, рассказал белорусский премьер.

Медведев и премьер Белоруссии уже провели переговоры в узком составе. Российский глава правительства отметил, что остался ряд нюансов, которые можно обсудить в расширенном составе.

3 сентября стало известно, что проект программы по интеграции с Россией передали для дальнейшего одобрения президенту Белоруссии Александру Лукашенко.

О том, что белорусское правительство предложит Лукашенко план интеграции с Россией, стало известно 23 августа — тогда Москва и Минск договорились разработать 28 «дорожных карт» по интеграции. Как рассказал Румас, в программе документа будет заложен принцип «две страны — один рынок». При этом он подчеркнул, что документ насчитывает 66 пунктов, и практически все они согласованы.