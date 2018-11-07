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Медведев заявил об ответственности за саботаж договоренностей по ценам на топливо

07 ноября 2018, 14:09  •  25 • Политика
Дмитрий Медведев обязал Минэнерго подписать соглашение о ценах на топливо. Договоренности визируют с представителями бизнеса с разъяснением ответственности по ценам на топливо.
Премьер-министр России Дмитрий Медведев обязал Министерство энергетики РФ подписать соглашение о ценах на топливо. Предполагается, что соглашения будут подписаны с нефтяными компаниями. В каждом укажут конкретные меры по стабилизации ситуации на рынке - чтобы избежать роста цен на топливо.
Обязанность Минэнерго закреплена в постановлении правительства России. О принципе работы документа Медведев рассказал в ходе брифинга в Пекине. Он отметил, что если соглашения не будут подписаны, последуют запретительные пошлины - «ограничительные меры по поставкам на экспорт», сказал премьер.
По словам Медведева, «компании эти аргументы услышали», в результате новый режим взаимодействия был утвержден. В силу документ вступит с момента подписания. Среди участников соглашения «Газпромнефть», ЛУКОЙЛ, «Роснефть», «Русснефть», «Сургутнефтегаз», «Татнефть».

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