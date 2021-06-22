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Медведев заявил о том, что Россию "обложили" у границ

22 июня 2021, 17:20  •  87 • Политика
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил об увеличении военного присутствия у границ России. В частности, речь идёт об Арктическом регионе.
По словам Медведева, рядом с границами России увеличилось военное присутствие различных стран. В первую очередь оно направлено на сдерживание страны, отметил зампредседателя Совбеза в эфире радиостанции "Маяк".
Дмитрий Медведев подчеркнул, что подобная политика абсолютно недопустима. Она создаёт "прямые угрозы национальной безопасности", а также "может привести к обострению ситуации в Арктике".
Ранее были опубликованы кадры взрыва в Арктике американской бомбы мощностью 18 тонн тротила у борта военного корабля. Сейсмостанции на Арктическом побережье расценили взрыв снаряда как толчки силой 3,9 балла по шкале Рихтера.

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