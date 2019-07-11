Медведев заявил о готовности к межпартийному диалогу с Украиной

Премьер-министр РФ, председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев заявил, что партия «Единая Россия» готова обсуждать с украинскими депутатами любые темы. Об этом глава российского правительства сообщил в среду, 10 июля, на встрече с представителями украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрием Бойко и Виктором Медведчуком.

Российский премьер отметил, «Единая Россия» поддерживает инициативу «Оппозиционной платформы — За жизнь» восстановить межпартийный российско-украинский диалог.

«Чего скрывать, практически политический диалог между российскими партиями и украинскими партиями свернут. Мы считаем, что это неправильно», — цитирует главу правительства ТАСС.

Медведчук, в свою очередь, заявил, что без сотрудничества с Россией невозможно урегулировать ситуацию на востоке Украины. Налаживание межпартийных контактов с Россией — это элемент мирного диалога, подчеркнул он.

Депутат выразил согласие с президентом России Владимиром Путиным в том, что «сближение РФ и Украины должно произойти». Поэтому, по его словам, перед его партией стоит стратегическая задача — победить на выборах в Верховную раду, которые назначены на 21 июля.

По словам Медведчука, вопрос об урегулировании конфликта на востоке Украины стоит во главе парламентской кампании в стране.

9 июля Путин назвал неизбежным сближение России и Украины. Президент отметил, что историческую и религиозную общность народов двух государств можно использовать как конкурентное преимущество.

Конфликт в Донбассе продолжается с 2014 года. После госпереворота на Украине жители региона не приняли новую власть и заявили о создании Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). В связи с этим Киев начал военную операцию, направленную против самопровозглашенных республик. В конце июня Медведчук попросил лидеров самопровозглашенных республик об освобождении пленных украинских военных. 28 июня ДНР и ЛНР передали Украине четырех пленных.