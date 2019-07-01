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Медведев заявил, что в "Единой России" чувствуют дефицит доверия

01 июля 2019, 01:54  •  64 • Политика

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Партия "Единая Россия" ощущает определенный дефицит доверия избирателей, которым все чаще кажется, что их не слышат. Об этом премьер-министр РФ, председатель "Единой России" Дмитрий Медведев написал в статье, опубликованной в понедельник в газете "Известия".

"В целом сделано немало. Но при этом мы чувствуем определенный дефицит доверия, - констатировал он. - Людям все чаще кажется, что их мнение, их слова не слышат. А реальных перемен недостаточно".

По словам Медведева, это хорошо видно по результатам региональных выборов, которые состоялись в сентябре 2018 года. Председатель партии отметил, что убедительную победу "Единая Россия" продемонстрировала там, где кандидаты и региональные отделения внимательно отнеслись к обращениям людей, где оперативно реагировали на их запросы.

"А где этого не хватило - люди просто не хотели идти на [избирательные] участки. Или проголосовали против! - добавил он. - В том числе и потому, что не верили в возможность что-то изменить. Это, кстати, следует учесть тем коллегам, в чьих регионах выборы пройдут через два месяца - 8 сентября 2019 года".

Работа над обновлением

Медведев обратил внимание на проблему общения партии с людьми.

"Мы мало и скучно говорим о том, что сделали. Плохо объясняем, что и зачем будем делать. И слишком редко даем людям возможность заявить свою позицию на партийных площадках, - пояснил он. - Так, чтобы они убедились: их мнение "Единая Россия" слышит, а интересы действительно защищает".

"Именно поэтому мы вплотную работаем над обновлением "Единой России", - добавил председатель партии. - Прежде всего по направлениям, которым раньше уделяли мало внимания. Это поддержка гражданских инициатив, цифровизация партии, подбор кадров. Причем перемены начали с регионов".

Медведев подчеркнул, что быть правящей партией трудно, потому что это накладывает большую ответственность за каждое принятое решение и за людей, которые поддерживают кандидатов от "Единой России" на выборах.

Работа партий в цифровую эпоху

Медведев также считает, что партии не утрачивают свое значение даже в эпоху цифровизации общественной жизни.

"Теперь современные технологии позволяют найти единомышленников и организовать политическое движение не отрываясь от монитора, всего за несколько дней, - заявил глава кабмина. - И часто кажется, что время традиционных общественных институтов уходит". Медведев заметил, что такого рода мысли посещают избирателей, политиков и членов партий, однако призвал не спешить с выводами.

"Да, благодаря цифровизации все больше людей получают возможность высказать свою точку зрения. Да, активистам проще найти и "разогреть" сочувствующих, - признал он. - Даже при том, что государственная машина стала оперативнее реагировать на запросы общества".

"Но виртуальный мир часто предлагает слишком простые, даже примитивные рецепты. Игнорирует мнение тех, кто оказался вне зоны доступа или просто не согласен с заявленным хэштегом, - отметил премьер. - А главное - в интернете нет ответов на вопросы, которые определяют нашу реальную жизнь".

Виртуальный мир не дает ответов на вопросы о том, кто несет ответственность за принятие решений, как согласовать спорные, а порой абсолютно противоположные позиции, подчеркнул председатель "Единой России". По его словам, ответы на эти и многие другие вопросы дают демократические институты, голосование на выборах, парламент и политические партии. "Они по-прежнему необходимы, - уверен он. - Но это не значит, что им не нужно меняться".

По словам премьера, для России необходимость совершенствования демократических институтов особенно важна с учетом поставленных перед страной национальных целей развития. "Без мощной партии, которая представлена в каждой области, республике и крае, не обойтись. Более того, наша партия, как самая крупная политическая организация страны, способная объединить активных людей, должна быть главным проводником этих изменений", - подчеркнул он. Медведев напомнил, что через три дня откроется партийная конференция "Единой России", на ней будут обсуждаться проблемы и острые вопросы, которых в партии накопилось немало, а также роль партии в развитии страны.

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