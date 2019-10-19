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Медведев заявил, что у России и Сербии нет политических разногласий

19 октября 2019, 04:09  •  42 • Политика

МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что у России и Сербии нет политических разногласий. Такое мнение он выразил в интервью сербской газете "Вечерние новости" в преддверии своего визита в Белград.

"Между нашими странами точно нет политических разногласий, - констатировал премьер. - Мы друзья, мы очень схоже смотрим на многие мировые проблемы, на балканские проблемы, на европейские проблемы, на азиатские проблемы".

Глава кабмина не согласился с мнением о том, что Россия уделяет недостаточно внимания экономическому развитию Сербии. "Сейчас общий объем накопленных инвестиций в Сербии, если я не ошибаюсь, составляет в районе $4,5-5 млрд, - сказал он. - Это определенный уровень". В качестве примера сотрудничества на уровне крупных компаний он привел участие "Газпром нефти" в капитале компании "Нефтяная индустрия Сербии". "Чего, мне кажется, не хватает, так это сотрудничества не на уровне крупных компаний, а на уровне среднего и малого бизнеса, - сказал глава кабмина. - Вот здесь, действительно, есть чем заниматься, и такого рода контакты точно нам были бы нужны".

По словам Медведева, Сербия проводит политику наибольшего благоприятствования в отношении российских инвестиций. "Конечно, инвесторов нужно еще убедить - и хорошими заработками, и спокойным налоговым и иным режимом, - добавил он. - Думаю, что мы в ходе наших переговоров эти вопросы еще раз будем обсуждать. Так что здесь в этом смысле все нормально".

Высокий уровень отношений Москвы и Белграда

Премьер-министр также высоко оценивает уровень отношений Москвы и Белграда. Во время визита в Сербию в субботу он намерен подписать новые соглашения о сотрудничестве двух стран.

"У меня будут переговоры и с президентом страны, и с премьер-министром. Мы, естественно, будем обсуждать, в каком состоянии сегодня наши отношения. А они на самом деле очень хорошие, это правда", - сказал председатель правительства РФ.

По его оценке, "это отношения партнеров, причем партнеров и в сфере экономики, и в политической сфере, потому что наши оценки по многим событиям, которые происходят в мире, очень близки или совпадают". "Мне кажется, это очень важно с учетом того, какие задачи решают наши страны", - полагает Медведев. На его взгляд, "и большая Россия, и Сербия, которая меньше России и тем не менее значимое государство в Европе, - хотят развития своих стран, хотят, чтобы уровень жизни в наших странах был выше, чтобы люди чувствовали себя лучше, чтобы развивалось здравоохранение, образование, экономика, приходили высокие технологии, решались неотложные, насущные задачи каждой семьи". "И в этом смысле, под этим углом мы развиваем сотрудничество", - указал он.

"Ровно поэтому в ходе моих переговоров уже запланировано и подписание документов", - сообщил глава кабинета министров РФ.

Он надеется, что последние 10 лет в целом пошли на пользу отношениям двух стран. Медведев добавил, что до сих пор сохраняет добрые впечатления о посещении Белграда десятилетней давности, и признался, что с большим удовольствием едет вновь в Сербию.

Взаимодействие с балканскими странами

Россия готова развивать отношения со всеми балканскими государствами, если они сами продемонстрируют политическую волю к этому. Таким образом Медведев прокомментировал демонстрируемое Македонией и Черногорией желание восстанавливать отношения с РФ.

"Мы, конечно, следим за всякими сигналами, Россия обязана следить за сигналами из разных стран, - сказал он. - Вы правильно сказали, что в какой-то момент отношения осложнились. Но мы готовы к развитию отношений". Он отметил, что вопрос не в том, что было раньше, а в том, каковы устремления сегодняшние, каковы желания сегодняшних властей и каковы их приоритеты. "Если власти упомянутых стран или каких-то иных стран хотят развивать отношения с Российской Федерацией на базе равноправного сотрудничества, имея в виду и совместную историю, и все остальное, мы к этому готовы, но для этого нужны истинные намерения, - сказал Медведев. - Причем намерения, которые являются проявлением политической воли, сформированной в самом государстве, а не навязанной откуда-то извне. Иными словами, это должно быть проявление суверенитета этих стран. Если они хотят развивать отношения, мы готовы к их развитию".

По словам главы правительства, Россия всегда занимала взвешенную позицию. "Она заключается в том, что мы хотим дружить со всеми странами, и, конечно, у нас нормальные отношения с государствами, которые расположены на Балканах, вне зависимости от их принадлежности к тому или иному военно-политическому блоку. Мы стараемся эти отношения развивать", - отметил он.

В то же время премьер сделал акцент на том, что Россия не может не видеть, что одни страны проявляют себя как друзья, а другие "находятся в фарватере агрессивной политики Соединенных Штатов Америки".

Говоря о Сербии, Медведев заявил, что Москва ценила и будет ценить то, что Белград "занял очень взвешенную позицию в тот период, когда Европейский Союз, Соединенные Штаты Америки вводили санкции в отношении Российской Федерации". "В Сербии было прямо сказано: "Мы этого делать не будем. У нас особые отношения с Россией, и мы исходим из истории и практики современных отношений". Мы, безусловно, отдаем должное тому, насколько сложно было такой курс Сербии проводить в одиночестве в Европе. Но тем не менее такие решения были приняты, мы их ценим", - заключил глава российского правительства.

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