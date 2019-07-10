Медведев заявил, что Россия не получила внятных сигналов о курсе нового президента Украины

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Россия пока не получила внятных сигналов о курсе нового президента Украины Владимира Зеленского. Такое мнение высказал российский премьер, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев на встрече с главой политического совета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктором Медведчуком и лидером этой партии Юрием Бойко.

"Несмотря на проведение выборов президента, мы пока не получили каких-то внятных сигналов о том, какой курс будет проводить новый президент, - сказал российский премьер. - Естественно, мы ждем результатов выборов в Верховную раду, надеемся, что она в большей степени будет отражать чаяния миллионов граждан Украины".

Восстановление диалога

Медведев поддерживает намерение "Оппозиционной платформы - За жизнь" восстановить межпартийный диалог.

"Чего скрывать, практически политический диалог между российскими партиями и украинскими партиями свернут. Мы считаем, что это неправильно и всячески поддерживаем намерение "Оппозиционной платформы - За жизнь" этот диалог восстановить", - сказал премьер.

Российский премьер отметил, что встреча проходит в необычном формате, поскольку местом ее проведения выбрано здание "Единой России" в Москве. При этом Медведев подчеркнул, что "Единая Россия" имеет партнерские отношения с большим количеством партий, в том числе и правящими партиями. "Не знаю, получится ли у вас достигнуть такого результата, как у "Единой России", но мы желаем вам успехов на выборах, включая возможность сформировать правящую коалицию", - сказал председатель "Единой России".

По его словам, диалог между партиями необходимо поддерживать в любом случае. "Для того, чтобы он был устойчивым и носил системный характер, полагаю правильным подумать и о подготовке меморандума, чтобы между двумя партиями такие отношения развивались, - добавил он. - Я думаю, что это будет на пользу делу".